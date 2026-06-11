Asociación de consumidores alerta de las estafas vinculadas con el Mundial

Madrid, 11 jun (EFE).- La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha alertado de algunos de los engaños y estafas cometidos en internet vinculados con el Mundial de Fútbol de la FIFA, como la venta de entradas y productos, la suplantación de webs oficiales u ofertas de empleo falsas.

La Asescon, en un comunicado, ha recopilado algunas de las modalidades de fraudes detectadas en las semanas previas al inicio del Mundial que comienza este jueves en Estados Unidos, México y Canadá y que se asemejan a las que ha habido con motivo de otros grandes acontecimientos.

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Entre ellas, destaca la comercialización de entradas falsas, un engaño del que la FIFA ha informado en su web ante el riesgo de comprarlas fuera de los canales oficiales o en webs que imitan a estos por ser ficticias o haberse vendido con el mismo código que otras, lo que impide el acceso al estadio.

El colectivo de consumidores también recomienda extremar la atención con la venta de productos falsificados relacionados con el Mundial que se ofertan a bajo precio y que luego no llegan a los compradores.

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La suplantación de páginas web de hoteles y agencias de viajes, las aplicaciones de falsas de apuestas o las ofertas de empleo ficticias que derivan en pagos anticipados y envío de información personal por parte de los interesados son otras vías de engaño ante las que la Asescon pide "especial precaución". EFE