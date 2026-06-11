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Confianza, polivalencia y una familia, claves de España en busca de su segunda estrella

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Óscar Maya Belchí

Chattanooga (EE.UU.), 11 jun (EFE).- España afronta el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá como una de las favoritas al título. Lo sustenta su condición de campeona de Europa y una racha de 30 partidos sin conocer la derrota. Racha de resultados que eleva la confianza de la expedición que vive el día a día como una “familia”.

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Esa es la palabra más repetida en la selección española cuando tratan de explicar los éxitos recientes. El ambiente que se vive dentro de las concentraciones entre jugadores que la mayoría se conocen y conviven desde categorías inferiores es una de las claves, y más aún con una concentración que se puede alargar hasta los 51 días.

Del 30 de mayo al 19 de julio, en el caso de que España llegue a la final del Mundial. Su gran objetivo, que no oculta ningún miembro de la expedición. La palabra “favoritos” no se rehúye en las declaraciones de sus integrantes y asumen con naturalidad la presión.

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“Muy expectante de ver a mis compañeros y juntarme con ellos, que somos una familia. A ver si somos capaces de conseguir nuestra segunda estrella”, aseguró Rodri Hernández a su llegada a la concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid hace ya 11 días; y aún España no ha debutado en el Mundial.

Palabras del capitán de la selección española que coinciden con las de sus compañeros: “Somos un grupo muy unido y es gracias a Luis. (de la Fuente, seleccionador). Ha creado una familia”, repitieron varios futbolistas en el día abierto a medios de comunicación antes de viajar a Estados Unidos.

Ambiente inmejorable antes de que empiece el torneo dentro de un grupo de jugadores que ya han demostrado que son capaces de ganar también en categoría absoluta, como hicieron en inferiores también con De la Fuente al mando.

El no estar entre las favoritas hace dos años para la Eurocopa fue un mensaje externo que usó el equipo como motivación. Querían reivindicarse, lo lograron y ahora llegan al Mundial con el foco puesto en ellos.

Y para lograr el objetivo, la segunda estrella de campeones del mundo, 16 años después de la primera, Luis de la Fuente cuenta con una convocatoria de 26 jugadores en la que mantuvo el bloque previo con sólo un estreno: Marc Pubill.

El futbolista del Atlético de Madrid cumple, además, uno de los puntos fuertes de la lista: la polivalencia.

Pubill se ha asentado en la élite como central, pero es lateral derecho de formación. Eric García puede ocupar tres posiciones -central, lateral derecho y pivote-; Marcos Llorente como lateral, carrilero o centrocampista; Grimaldo puede ser lateral y extremo, apareciendo por posiciones interiores; Mikel Merino, el centrocampista que se convirtió en ‘falso 9’; Álex Baena como extremo izquierdo o volante; Mikel Oyarzabal es el ‘9’ de España pero explotó en la élite como extremo; Ferran Torres puede ocupar todas las posiciones de ataque, al igual que un Dani Olmo que también puede jugar de interior; Víctor Muñoz y Yeremy Pino las dos bandas…

Infinidad de recursos para un Luis de la Fuente que pondera las alternativas y crea posiciones y roles idóneos para sus futbolistas.

El gran ejemplo es Oyarzabal, el máximo goleador de la etapa de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, con 19 goles. Es su delantero centro, un futbolista indiscutible en sus planes.

Con estos tres ingredientes, confianza en sus posibilidades, polivalencia y ambiente familiar, llega España al Mundial. Una competición en la que se le resiste un resultado ilusionante. Desde que ganó la primera estrella, una eliminación en fase de grupos y dos en octavos de final. Una racha a la que esperan poner fin con Luis de la Fuente al mando. EFE

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