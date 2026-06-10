Una fuga de gas en Castellar del Vallès (Barcelona) obliga a confinar a vecinos próximos

Barcelona, 10 jun (EFE).- Una fuga de gas en Castellar del Vallès (Barcelona), provocada por unas obras en la vía pública, ha obligado a confinar de forma preventiva a los vecinos de las calles cercanas, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

La fuga se ha detectado hacia las 17:00 horas de la tarde de este miércoles en el exterior en la calle Gran Bretanya de Castellar del Vallès y ha motivado la activación del plan de emergencias Procicat de la Generalitat, en fase de alerta.

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A consecuencia del incidente, la policía local de Castellar del Vallès ha confinado preventivamente a los vecinos de los inmuebles situados en un perímetro de 50 metros alrededor del punto donde se ha detectado la fuga.

Operarios de la compañía de gas se han desplazado al lugar del siniestro y están trabajando para reparar la fuga, con el apoyo de efectivos de los Bomberos de la Generalitat.

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Al lugar del siniestro se han desplazado también efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han tenido que atender a ningún afectado por la fuga de gas. EFE