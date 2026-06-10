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Piden seis años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a su hija menor de forma reiterada en Palma

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de agredir sexualmente a su hija menor de forma reiterada en Palma.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros como supuesto autor de un delito de agresión sexual.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron a lo largo del verano de 2024 durante las semanas que, como le correspondía por el acuerdo de separación, le correspondía vivir en casa de su progenitor.

Fue en esos momentos cuando, de forma reiterada, la forzaba a dormir con él y la sometía a tocamientos de carácter sexual. La menor tenía entonces 12 años de edad.

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