María Jesús Montero será la portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz

Sevilla, 10 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y diputada electa por Sevilla, María Jesús Montero, será la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento andaluz y Fernando López Gil, diputado electo por Cádiz, vicepresidente de la Mesa de la Cámara.

Según una nota difundida por el PSOE, Olga Manzano, que se presentó a las elecciones por la provincia de Granada, ocupará una Secretaría en la Mesa del Parlamento, que se constituye este jueves, y María Márquez, quien encabezó las listas de Huelva, será la portavoz adjunta del grupo.

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El PSOE ha comunicado que Ángeles Férriz, diputada por Jaén, será la segunda portavoz adjunta y Rafael Recio, de Sevilla, será secretario del grupo. EFE