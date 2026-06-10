Espana agencias

Los bares prevén un 30 % más de caja los días de partido y hasta 130 millones en la final

Guardar
Google icon

Madrid, 10 jun (EFE).- El Mundial de fútbol arranca este jueves, un evento que como todos las citas deportivas de esta índole tendrá un efecto dinamizador para la restauración; los bares prevén hasta un 30 % más de caja los días de partido, un gasto extra que puede llegar a los 130 millones si España llegara a la final.

Estas son las previsiones facilitadas a Efeagro por la patronal Hostelería de España, que ve en el Mundial un "estímulo" para las cuentas, especialmente de los bares que retransmiten los encuentros.

PUBLICIDAD

Con promociones específicas y una oferta adaptada —como combos o menús cerrados— facilitan el servicio e impulsan el consumo, especialmente de bebidas como cerveza y refrescos, han detallado fuentes de esta patronal.

Aun así, el impacto varía según factores como el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas o la presencia de terrazas, especialmente en un contexto de climatología favorable.

PUBLICIDAD

En el otro lado de la moneda están los restaurantes, que suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, en particular cuando estos se ofrecen en abierto, lo que incentiva el consumo en el hogar.

Desde Hostelería de España se aboga por la oportunidad que supone en estos casos el servicio de comida a domicilio.

Según la consultora Worldpanel by Numerator, dos de cada tres españoles verán los partidos en su casa.

En cualquier caso, distingue entre consumidores y, por ejemplo, los llamados "fans" son los que ven tantos encuentros como pueden y supone el 20 % del total; al detalle, están repartidos al 50 % por sexo y el 40 % tiene entre 50 y 59 años.

No son muchos pero representan, según un informe de la consultora adelantado a Efeagro, una "enorme oportunidad", puesto que gastan un 6 % más en consumo dentro del hogar y un 16 % más cuando salen para ver los partidos en el bar.

Cuando ven el partido desde casa consumen más en categorías como refrescos (+16 %), fiambres y embutidos (+14 %) y platos preparados (+10 %).

La consultora ha subrayado que el aficionado más habitual es el que denominan "neutral", es decir, el que ve partidos de su selección y los importantes como puede ser una final, y que representan el 49 %.

En este caso, se prevén crecimientos en consumo dentro del hogar del 4 %, muy especialmente en vinos (30 %), frutos secos (13 %) y aperitivos (11 %).

Además, el informe de Worldpanel by Numerator constata cómo cuánto más forofa es la persona más recuerdo tiene de las marcas patrocinadoras.

También los fans son más proclives a ser impactados por acciones publicitarias sobre el Mundial en el punto de venta, activados en muchos de los lineales de los supermercados españoles.

El director de efectividad del marketing de la consultora, Fernando Moreno, cree que "el Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32 % más eficientes. La clave no es estar, sino estar bien activado y bien medido”.

En esta misma línea, la responsable de Conocimiento del Cliente de la consultora Circana, Sandra Latorre, ha explicado a Efeagro que el Mundial sigue siendo "uno de los pocos eventos con capacidad de concentrar atención, conversación y consumo a gran escala en un periodo muy corto".

A su juicio, las categorías con mayor retorno potencial son aquellas que tienen una vinculación directa con el consumo durante los partidos: bebidas, cerveza, refrescos, aperitivos salados, frutos secos, patatas fritas, pizzas, aperitivos, salsas, hielo, comida preparada y formatos para compartir, al ser la asociación entre evento, producto y momento de consumo "muy natural". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE afronta en el Congreso la exigencia de sus socios para cerrar el polígono militar de las Bardenas, en Navarra

El PSOE afronta en el Congreso la exigencia de sus socios para cerrar el polígono militar de las Bardenas, en Navarra

Educación y sindicatos públicos analizan una norma estatal para bajar ratios de 0 a 3 años

Infobae

El estatuto marco y las exigencias médicas agitan la reunión de Sanidad y comunidades

Infobae

3-0. Con el regreso goleador de Messi, Argentina le ganó con autoridad a Islandia

Infobae

EE.UU. vincula con presuntos terroristas al árbitro somalí vetado para el Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo: visita a la cárcel de Brians 1, la Abadía de Montserrat y misa en la Sagrada Familia con los reyes y Pedro Sánchez

El futuro del avión de combate europeo tras la cancelación del FCAS: “Es un reflejo de los problemas reales”

Los cubanos que solicitan la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’ denuncian a Exteriores por permitir el mercado negro de citas: 300 euros para que un informático te la adelante

El último regalo de Almeida al papa León XIV: una parcela de 3.042 metros cuadrados para que el Arzobispado levante una iglesia en Valdebebas

Giro inesperado en el caso Zapatero: qué implicaría que el juez Calama pueda utilizar los mensajes intervenidos por EEUU sobre el rescate de Plus Ultra, ¿son pruebas válidas?

ECONOMÍA

La encrucijada del BCE: subirá los tipos de interés para frenar la inflación a pesar del débil crecimiento de la eurozona

La encrucijada del BCE: subirá los tipos de interés para frenar la inflación a pesar del débil crecimiento de la eurozona

Las grandes empresas europeas pagan 78 veces más a sus CEO que lo que destinan de media a cada trabajador

El muro invisible que Airbnb ha levantado en Madrid: reduce la llegada de nuevos vecinos a los barrios y bloquea a quienes no tienen un título universitario

España necesitará más de 230.000 millones de euros para pagar las pensiones públicas en 2026, un 13% del PIB según KPMG

La economía española crece tres veces más rápido que el resto de la eurozona: migración, bonos y turismo como respuesta, según Goldman Sachs

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba