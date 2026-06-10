Los bares prevén un 30 % más de caja los días de partido y hasta 130 millones en la final

Madrid, 10 jun (EFE).- El Mundial de fútbol arranca este jueves, un evento que como todos las citas deportivas de esta índole tendrá un efecto dinamizador para la restauración; los bares prevén hasta un 30 % más de caja los días de partido, un gasto extra que puede llegar a los 130 millones si España llegara a la final.

Estas son las previsiones facilitadas a Efeagro por la patronal Hostelería de España, que ve en el Mundial un "estímulo" para las cuentas, especialmente de los bares que retransmiten los encuentros.

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Con promociones específicas y una oferta adaptada —como combos o menús cerrados— facilitan el servicio e impulsan el consumo, especialmente de bebidas como cerveza y refrescos, han detallado fuentes de esta patronal.

Aun así, el impacto varía según factores como el tamaño del local, la disponibilidad de pantallas o la presencia de terrazas, especialmente en un contexto de climatología favorable.

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En el otro lado de la moneda están los restaurantes, que suelen registrar un descenso en las reservas coincidiendo con la emisión de los partidos, en particular cuando estos se ofrecen en abierto, lo que incentiva el consumo en el hogar.

Desde Hostelería de España se aboga por la oportunidad que supone en estos casos el servicio de comida a domicilio.

Según la consultora Worldpanel by Numerator, dos de cada tres españoles verán los partidos en su casa.

En cualquier caso, distingue entre consumidores y, por ejemplo, los llamados "fans" son los que ven tantos encuentros como pueden y supone el 20 % del total; al detalle, están repartidos al 50 % por sexo y el 40 % tiene entre 50 y 59 años.

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No son muchos pero representan, según un informe de la consultora adelantado a Efeagro, una "enorme oportunidad", puesto que gastan un 6 % más en consumo dentro del hogar y un 16 % más cuando salen para ver los partidos en el bar.

Cuando ven el partido desde casa consumen más en categorías como refrescos (+16 %), fiambres y embutidos (+14 %) y platos preparados (+10 %).

La consultora ha subrayado que el aficionado más habitual es el que denominan "neutral", es decir, el que ve partidos de su selección y los importantes como puede ser una final, y que representan el 49 %.

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En este caso, se prevén crecimientos en consumo dentro del hogar del 4 %, muy especialmente en vinos (30 %), frutos secos (13 %) y aperitivos (11 %).

Además, el informe de Worldpanel by Numerator constata cómo cuánto más forofa es la persona más recuerdo tiene de las marcas patrocinadoras.

También los fans son más proclives a ser impactados por acciones publicitarias sobre el Mundial en el punto de venta, activados en muchos de los lineales de los supermercados españoles.

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El director de efectividad del marketing de la consultora, Fernando Moreno, cree que "el Mundial actúa como acelerador de audiencias, consumo y recuerdo de marca, impactando dentro y fuera del hogar, con campañas un 32 % más eficientes. La clave no es estar, sino estar bien activado y bien medido”.

En esta misma línea, la responsable de Conocimiento del Cliente de la consultora Circana, Sandra Latorre, ha explicado a Efeagro que el Mundial sigue siendo "uno de los pocos eventos con capacidad de concentrar atención, conversación y consumo a gran escala en un periodo muy corto".

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A su juicio, las categorías con mayor retorno potencial son aquellas que tienen una vinculación directa con el consumo durante los partidos: bebidas, cerveza, refrescos, aperitivos salados, frutos secos, patatas fritas, pizzas, aperitivos, salsas, hielo, comida preparada y formatos para compartir, al ser la asociación entre evento, producto y momento de consumo "muy natural". EFE