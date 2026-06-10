Intervenidos más de 22.000 litros de combustible destinado al narcotráfico en Huelva

Huelva, 10 jun (EFE).- La Guardia Civil ha intervenido en los últimos días 906 garrafas de gasolina, equivalentes a 22.650 litros, destinados al suministro de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en la provincia de Huelva, una operación en la que ha investigado a 10 personas.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil en un comunicado, se han llevado a cabo tres actuaciones los días 29 y 30 de mayo en la Redondela, Mazagón y Ayamonte, donde se intervinieron 531 garrafas con combustible en tres furgonetas.

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Además, en otra furgoneta interceptada en Palos de la Frontera se localizaron 102 garrafas más y sus 10 ocupantes fueron investigados por un delito de tenencia, tráfico y depósito de combustible.

El 6 de junio, agentes de la patrulla fiscal y de fronteras en servicio tuvieron conocimiento de un posible traslado de combustible en la zona del espigón de Huelva. Una vez en el lugar vieron una gran cantidad de garrafas y víveres de los utilizados en actividades relacionadas con el narcotráfico. En total se intervinieron 170 garrafas con 4.270 litros de gasolina.

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El día 7 de junio efectivos del Servicio Marítimo Provincial aprehendieron dos embarcaciones encalladas en la zona de El Terrón (Lepe), siendo intervenidas 79 garrafas con un total de 1.975 litros de combustible en las inmediaciones y en el interior de las embarcaciones.

Por último, en Cartaya se han podido recuperar 24 garrafas más flotando en un estero, con apoyo de un pequeño bote para su traslado a tierra.

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Las investigaciones continúan activas para poder localizar a los presuntos autores de estos delitos. EFE

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