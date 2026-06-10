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El esquí de montaña también será deporte olímpico en Los Alpes franceses 2030

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Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El esquí de montaña volverá a ser olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Los Alpes Franceses 2030, después de que se estrenara en los de Milán-Cortina celebrados el pasado mes de febrero y en los que España sumó una medalla de oro, de la mano de Oriol Cardona, y otra de bronce obtenida por el deportista catalán y Ana Alonso.

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI) dio a conocer esta propuesta en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión mantenida este miércoles en su sede en Lausana y que recibirá su visto bueno definitivo en la 146 Sesión que tendrá lugar los días 24 y 25 de este mes en la ciudad suiza.

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La decisión de que el esquí de montaña vuelva a formar parte del programa olímpico fue una petición del Comité Organizador de Los Alpes Franceses 2030 que tuvo el visto bueno de la Ejecutiva del COI.

La modalidad conocido también como skimo debutó como disciplina olímpica en Milán-Cortina con tres modalidades: esprint masculino y femenino y relevo mixto.

Para España, supuso sumar, de la mano de Cardona, el segundo oro en unos Juegos de Invierno después del de Francisco Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de Sapporo'72.

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Cardona también ganó el bronce con Ana Alonso en el relevo mixto, con lo que elevaron a siete las medallas conseguidas por España en los Juegos de Invierno.

El COI decidió el pasado 7 de mayo que en la cita olímpica en Francia en 2030 no habrá disciplinas deportivas como el cross y el ciclocross y que se mantendrían las modalidades sobre nieve y hielo. EFE

cpg/jl

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