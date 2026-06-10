Espana agencias

El Congreso pide "todo tipo de acciones" para revertir asentamientos judíos en Cisjordania

Guardar
Google icon

Madrid, 10 jun (EFE).- El Congreso, con los votos a favor del PSOE y parte de sus socios parlamentarios, ha aprobado este miércoles reclamar a la UE que siga promoviendo "todo tipo de acciones" y sanciones para impedir nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y que inste a Israel a parar "por completo" las políticas de colonización.

Se trata de una proposición no de ley de los socialistas en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que no ha logrado el apoyo de PP y Vox al tildarla de propaganda y uso partidista del derecho internacional por no recoger cuestiones como el terrorismo de grupos como Hamás contra Israel.

PUBLICIDAD

El diputado del PSOE Marc Lamuà ha destacado que las sanciones internacionales "no son un castigo colectivo" contra Israel, sino un instrumento "legítimo" de política exterior para exigir responsabilidades y ha reclamado a PP y Vox que condenen y rechacen "el incremento preocupante" de la violencia ejercida por "colonos extremistas" contra la población palestina, como viene haciendo la comunidad internacional.

Que condenen estas acciones, ha dicho, siguiendo "la devoción demostrada ante la doctrina papal" esta semana en el Congreso, como pusieron de manifiesto los aplausos -ha ironizado- "a rabiar" al pontífice por parte de "los grupos de la derecha y extrema derecha" tras su discurso en sede parlamentaria.

PUBLICIDAD

Ha añadido Lamuà que desde hace décadas Naciones Unidas viene advirtiendo de que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados "carecen de validez legal y constituyen una vulneración clara" del derecho internacional y ha instado a "no mirar hacia otro lado" ante las atrocidades y "barbaridades genocidas" de Israel.

Por el PP, José Manuel Velasco, ha sostenido que su partido podría estar "en el fondo" de acuerdo con la propuesta socialista, pero la rechaza al ver "jurídicamente improcedente" que el Congreso impulse que se tomen sanciones internacionales.

Asimismo, contiene un "enfoque parcial" que omite "otras formas de violencia", como el terrorismo, ha remarcado.

Alberto Asarta (Vox) ha criticado la "visión parcial, desequilibrada e ideologizada" del PSOE sobre uno de los conflictos "más complejos del mundo", aunque ha reconocido que se han producido actuaciones de colonos que "deben ser perseguidas y sancionadas cuando vulneran la ley".

Sumar, a través de su diputado Agustín Santos, ha apuntado que, según un informe de una ONG israelí, solo un 3 % de los expedientes abiertos por la policía de Israel contra los colonos acaba en condena y que internacionalmente se reconoce que hay "una violación sistemática de los derechos humanos" de los palestinos, lo que obliga a la Unión Europea a poner fin al acuerdo comercial con el país hebreo.

Ha salido también adelante una proposición no de ley del PP para  pedir la implicación directa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la puesta en libertad de los españoles David Rodríguez y Javier Marañón, encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial, asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en este país. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tratado de Amistad con Francia supera su primera votación en el Congreso, con el PP en contra, y se eleva al Pleno

El Tratado de Amistad con Francia supera su primera votación en el Congreso, con el PP en contra, y se eleva al Pleno

Davisleydi Velazco sorprende en Oslo con victoria en el triple salto

Infobae

Un once claro, con dos condicionantes

Infobae

Un yacimiento canario revela la adaptación de las culturas norteafricanas al océano

Infobae

Comienza la misa solemne en la Sagrada Familia oficiada por el papa León XIV

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués

De las polémicas en los Clásicos a LaLiga de los 100 puntos: así fue la primera etapa de José Mourinho en el Real Madrid

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros: grabar para ganar dinero será considerado trabajo

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club