El Congreso pide "todo tipo de acciones" para revertir asentamientos judíos en Cisjordania

Madrid, 10 jun (EFE).- El Congreso, con los votos a favor del PSOE y parte de sus socios parlamentarios, ha aprobado este miércoles reclamar a la UE que siga promoviendo "todo tipo de acciones" y sanciones para impedir nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y que inste a Israel a parar "por completo" las políticas de colonización.

Se trata de una proposición no de ley de los socialistas en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que no ha logrado el apoyo de PP y Vox al tildarla de propaganda y uso partidista del derecho internacional por no recoger cuestiones como el terrorismo de grupos como Hamás contra Israel.

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El diputado del PSOE Marc Lamuà ha destacado que las sanciones internacionales "no son un castigo colectivo" contra Israel, sino un instrumento "legítimo" de política exterior para exigir responsabilidades y ha reclamado a PP y Vox que condenen y rechacen "el incremento preocupante" de la violencia ejercida por "colonos extremistas" contra la población palestina, como viene haciendo la comunidad internacional.

Que condenen estas acciones, ha dicho, siguiendo "la devoción demostrada ante la doctrina papal" esta semana en el Congreso, como pusieron de manifiesto los aplausos -ha ironizado- "a rabiar" al pontífice por parte de "los grupos de la derecha y extrema derecha" tras su discurso en sede parlamentaria.

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Ha añadido Lamuà que desde hace décadas Naciones Unidas viene advirtiendo de que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados "carecen de validez legal y constituyen una vulneración clara" del derecho internacional y ha instado a "no mirar hacia otro lado" ante las atrocidades y "barbaridades genocidas" de Israel.

Por el PP, José Manuel Velasco, ha sostenido que su partido podría estar "en el fondo" de acuerdo con la propuesta socialista, pero la rechaza al ver "jurídicamente improcedente" que el Congreso impulse que se tomen sanciones internacionales.

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Asimismo, contiene un "enfoque parcial" que omite "otras formas de violencia", como el terrorismo, ha remarcado.

Alberto Asarta (Vox) ha criticado la "visión parcial, desequilibrada e ideologizada" del PSOE sobre uno de los conflictos "más complejos del mundo", aunque ha reconocido que se han producido actuaciones de colonos que "deben ser perseguidas y sancionadas cuando vulneran la ley".

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Sumar, a través de su diputado Agustín Santos, ha apuntado que, según un informe de una ONG israelí, solo un 3 % de los expedientes abiertos por la policía de Israel contra los colonos acaba en condena y que internacionalmente se reconoce que hay "una violación sistemática de los derechos humanos" de los palestinos, lo que obliga a la Unión Europea a poner fin al acuerdo comercial con el país hebreo.

Ha salido también adelante una proposición no de ley del PP para pedir la implicación directa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la puesta en libertad de los españoles David Rodríguez y Javier Marañón, encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero por su presunta implicación en una trama de fraude empresarial, asociada a la implantación de la televisión digital terrestre en este país. EFE

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