Espana agencias

El abogado de Mazón estudiará la causa antes de decidir si aporta cualquier documentación

Guardar
Google icon

Catarroja (Valencia), 10 jun (EFE).- El abogado del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, Ignacio Gally, ha asegurado este miércoles que se ha de estudiar la causa antes de decidir si presenta los mensajes de su cliente, tal y como requirió la jueza de la dana, o si recurre alguna de las investigaciones acordadas.

Gally ha hecho estas declaraciones a la puerta de los juzgados de Catarroja, donde ha acudido por primera vez, como parte personada, al interrogatorio como testigo de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

PUBLICIDAD

"Hemos venido, entre otros motivos, además de para participar en la diligencia, para traer un disco duro y copiar toda la causa. De momento no me la han podido dar, y hasta que no la tengamos estudiada no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera", ha señalado.

"Además, hemos presentado un escrito en el que ponemos de manifiesto que cuando conozcamos la causa aportaremos voluntariamente lo que haya que aportar, porque creo sinceramente que prácticamente está todo aportado ya", según el abogado de Mazón.

PUBLICIDAD

Preguntado por los whatsapp del expresident, que es lo que la jueza ha requerido, siempre de forma voluntaria, Gally ha insistido en pedir "prudencia" para "tener un análisis completo de la causa".

Ha insistido en que su participación como defensa (aunque ha subrayado que Mazón no figura en la causa como investigado) "no va a ser obstativa", sino que va a colaborar "en la medida en que resulte posible".

"Ir con la verdad por delante y aportar lo que haya que aportar es positivo para todos, porque así también eliminamos cualquier suspicacia o valoración distinta a la realidad", ha asegurado.

La decisión de pausar el requerimiento de entrega de los mensajes de Mazón es suya, ha insistido. "Cuando una persona confía en un profesional es el profesional el que tiene que decidir qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, es una decisión que he tomado yo, insisto, por prudencia, es algo elemental", según Gally.

Preguntado por si los mensajes siguen existiendo, si no se han borrado, este abogado no ha aclarado este extremo y ha respondido insistiendo en que no tiene acceso a la causa. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javi Lerga no seguirá como entrenador del Athletic femenino

Infobae

Rodas seguirá al frente de la dirección deportiva del Levante hasta 2028

Infobae

Atlètic Barceloneta, la fuerza del grupo hacia su segunda 'Champions' doce años después

Infobae

Jon Guridi, tras desvincularse del Alavés, se compromete con el Sevilla

Infobae

La Guardia Civil descarta la intencionalidad en el incendio de Villanueva (Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

Una mujer de Ávila pierde la apelación para ser reconocida hija de un hombre ya fallecido pese a un testamento que la mencionaba: las pruebas genéticas descartaron el parentesco

Feijóo repasa los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “O dimite por corrupción o por incompetente”

ECONOMÍA

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba