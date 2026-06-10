El abogado de Mazón estudiará la causa antes de decidir si aporta cualquier documentación

Catarroja (Valencia), 10 jun (EFE).- El abogado del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, Ignacio Gally, ha asegurado este miércoles que se ha de estudiar la causa antes de decidir si presenta los mensajes de su cliente, tal y como requirió la jueza de la dana, o si recurre alguna de las investigaciones acordadas.

Gally ha hecho estas declaraciones a la puerta de los juzgados de Catarroja, donde ha acudido por primera vez, como parte personada, al interrogatorio como testigo de la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

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"Hemos venido, entre otros motivos, además de para participar en la diligencia, para traer un disco duro y copiar toda la causa. De momento no me la han podido dar, y hasta que no la tengamos estudiada no vamos a tener una actuación muy activa, vamos a estar un poco a la espera", ha señalado.

"Además, hemos presentado un escrito en el que ponemos de manifiesto que cuando conozcamos la causa aportaremos voluntariamente lo que haya que aportar, porque creo sinceramente que prácticamente está todo aportado ya", según el abogado de Mazón.

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Preguntado por los whatsapp del expresident, que es lo que la jueza ha requerido, siempre de forma voluntaria, Gally ha insistido en pedir "prudencia" para "tener un análisis completo de la causa".

Ha insistido en que su participación como defensa (aunque ha subrayado que Mazón no figura en la causa como investigado) "no va a ser obstativa", sino que va a colaborar "en la medida en que resulte posible".

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"Ir con la verdad por delante y aportar lo que haya que aportar es positivo para todos, porque así también eliminamos cualquier suspicacia o valoración distinta a la realidad", ha asegurado.

La decisión de pausar el requerimiento de entrega de los mensajes de Mazón es suya, ha insistido. "Cuando una persona confía en un profesional es el profesional el que tiene que decidir qué es lo que hay que hacer. Por lo tanto, es una decisión que he tomado yo, insisto, por prudencia, es algo elemental", según Gally.

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Preguntado por si los mensajes siguen existiendo, si no se han borrado, este abogado no ha aclarado este extremo y ha respondido insistiendo en que no tiene acceso a la causa. EFE

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