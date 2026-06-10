Cataluña cuestiona parte del estatuto marco de Sanidad por el contexto de conflictividad

Barcelona, 10 jun (EFE).- El Departamento de Salud de la Generalitat catalana ha expresado sus dudas sobre diversas partes del estatuto marco del personal sanitario promovido por el Ministerio de Sanidad, pues considera que algunas iniciativas pueden "ahondar el actual contexto de conflictividad" en el sector.

El Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles, monográfico sobre el estatuto marco y las reivindicaciones de los médicos, ha concluido con la negativa de los consejeros a votar los puntos del orden del día, referentes a cuestiones como la retribución de las guardias o las jornadas de 35 horas.

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En un comunicado, la Generalitat ha manifestado que el hecho de no haberse adherido al texto propuesto "no implica estar en desacuerdo con su contenido", pues la administración catalana comparte "buena parte de las reflexiones que se expresan".

No obstante, "no compartimos iniciativas que puedan ahondar en el actual contexto de conflictividad", señala el comunicado de la Generalitat.

En la reunión del Consejo Interterritorial, el Departamento de Salud de la Generalitat ha expresado, según el comunicado, que "no considera oportuno el orden del día propuesto", dado que se produce pocos días después de que el Ministerio de Sanidad haya remitido el anteproyecto de ley del estatuto marco al Consejo de Ministros para impulsar su tramitación.

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Según la Generalitat, la negociación de este texto con las organizaciones sindicales "ha sido, precisamente, el detonante del conflicto actual y de las distintas convocatorias de huelga promovidas por los sindicatos médicos".

Al mismo tiempo, Cataluña ha defendido que "el futuro estatuto marco debe respetar plenamente el marco competencial de las comunidades autónomas en el ámbito de la organización y la gestión de los servicios de salud".

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En este sentido, el Departamento de Salud ha subrayado que, mientras este nuevo estatuto marco no sea una realidad, "deben respetarse los acuerdos adoptados y vigentes, y no perjudicar los espacios de negociación" en el ámbito del SISCAT (la sanidad concertada). EFE