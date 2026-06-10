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Alexia amplía contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030

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Madrid, 10 jun (EFE).- Alexia Fernández, defensa del Atlético de Madrid Femenino, ha renovado su contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030, según anunció este miércoles la entidad, tras el acuerdo alcanzado por ambas partes.

“La polivalente defensora rojiblanca, que tenía contrato hasta 2027, amplía tres temporadas más su vinculación con nuestro club”, explicó el conjunto madrileño en un comunicado publicado en sus canales oficiales.

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“Continuar más años en este club significa poder seguir escribiendo mi camino junto al Atleti luchando por estos colores y con los valores con los que tanto me siento identificada”, expresó Alexia, de 24 años, a los medios oficiales del Atlético.

La pasada temporada, la canterana del Atlético disputó 41 encuentros oficiales, 33 de ellos como titular, desde el lateral o carril derecho.

“Su gran trabajo y consistencia defensiva a la que suma su gran capacidad de ayudar al equipo en ataque hicieron que Alexia fuera una de las futbolistas con más minutos en la temporada”, destaca el club.

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Llegada a la Academia en 2019, la madrileña se estrenó con el primer equipo el 19 de mayo de 2023 ante el Tenerife, después se fue cedida al Granada para el ejercicio 2024-2025 y retornó al Atlético para la campaña 2025-2026. EFE

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