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El ruso Anton Stolyar, nuevo director técnico del equipo femenino de gimnasia artística

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Madrid, 10 jun (EFE).- El ruso Anton Stolyar es el nuevo director técnico del equipo nacional femenino de gimnasia artística y contará con la ayuda de la gimnasta neerlandesa Lieke Wevers, quien se encargará de potenciar el desarrollo coreográfico y expresivo del programa nacional.

La incorporación de Stolyar y de Wevers, quienes son pareja, tiene como objetivo revitalizar el proyecto deportivo con vistas a Los Ángeles 2028, fortalecer la estructura técnica nacional y poner en marcha un modelo de futuro, informa la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) en un comunicado.

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El objetivo con la llegada de ambos es contar con "perfiles de reconocido prestigio internacional a través de nuevos planes de trabajo que contribuyan al crecimiento, la evolución y la competitividad de la gimnasia artística femenina española", según la RFEG.

Stolyar, de 45 años, formó parte del equipo de Rusia en los Juegos de Rio 2016 y también ha entrenado en Italia.

Del técnico ruso, que no releva a nadie al estar vacante la dirección técnica en el equipo femenino, la RFEG destaca que su trayectoria internacional, vinculada con programas de alto rendimiento, "supone un importante refuerzo para el programa deportivo".

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Wevers, de 34, fue olímpica en la ciudad brasileña, en Tokio 2020 y en París 2024 y conquistó el oro en barra de equilibrio y el bronce en el concurso completo individual en los Europeos de Bakú en 2015.

Aportará "su amplia experiencia internacional, su sensibilidad artística y una visión técnica de gran valor para potenciar el desarrollo coreográfico y expresivo del programa nacional", añade el comunicado.

El equipo español femenino de gimnasia artística no se clasificó para los Juegos de París 2024 al quedar fuera de las nueve plazas que se repartieron en los Mundiales que se celebraron en Amberes (Bélgica) en octubre de 2023.

En el plano individual, sí participaron en la cita parisina Alba Pelisco, Ana Pérez y Laura Casabuena.

El mejor resultado histórico por equipos fue la cuarta plaza que obtuvo en Sídney 2000, mientras que en Barcelona 1992 y Atenas 2004 fue quinta. La selección al completo no volvió a competir hasta Tokio 2020, donde acabó duodécima. EFE

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