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El lituano Mindaugas Susinskas, tercera baja del Bàsquet Girona

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Girona, 5 jun (EFE).- El ala-pívot lituano Mindaugas Susinskas se ha convertido este miércoles en la tercera baja confirmada del Bàsquet Girona para la próxima temporada, según ha informado el club catalán.

Susinskas, de 31 años y 2,04 metros, ha jugado 98 partidos con la camiseta del Girona desde su llegada al pabellón de Fontajau, en 2023.

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El comunicado del club destaca su actitud, su compromiso y su predisposición para trabajar al servicio del equipo y reivindica que "su aportación dentro y fuera de la pista ha sido valiosa para el crecimiento de este proyecto".

El jugador lituano fue uno de los mejores triplistas de la Liga Endesa en la temporada de su debut en España, con un 53,3% de acierto, y este curso ha promediado 5,6 puntos, 2,9 rebotes, 1,1 asistencias, 4,8 créditos de valoración y 17 minutos y medio por partido.

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El Girona ya había anunciado las salidas de los bases Guillem Ferrando y Pepe Vildoza y también la renovación por un año más del pívot Martinas Geben, uno de los jugadores clave del equipo de Moncho Fernández. EFE

asm/fa/jap

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