Protesoni se vincula dos temporadas más con el Alavés

Vitoria, 10 jun (EFE).- El centrocampista uruguayo Carlos Protesoni seguirá vinculado con el Deportivo Alavés dos temporadas más, hasta 2028, y podría cumplir un ciclo de seis temporadas, informó el club vitoriano.

El uruguayo se ha consolidado como uno de los hombres fuertes del vestuario alavesista y uno de los capitanes de la plantilla del Glorioso. “Encarna a la perfección valores que definen al club babazorro, como el compromiso, la constancia, el carácter y una competitividad innegociable”, señala el Alavés en un comunicado.

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En estos cuatro cursos, el charrúa ha disputado 105 partidos oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey, con seis goles marcados, cifra que podía haber sido superior de no haber tenido problemas con las lesiones.

“Es un referente del actual proyecto deportivo, un futbolista plenamente identificado con la entidad y uno de sus líderes dentro y fuera del terreno de juego”, añader el club vasco. EFE

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