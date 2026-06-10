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La tarifa de la luz en España para este 11 de junio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en España? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este jueves 11 de junio.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 11 de junio

Tarifa promedio: 34.86 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 116.72 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 52.73 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 40.84 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 40.94 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 42.63 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 48.47 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 62.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 63.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 23.66 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.61 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 4.1 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 21.97 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 68.86 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.72 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.79 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 83.61 euros por megavatio hora.

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