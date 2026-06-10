Espana agencias

El presidente del TSJIB reclama viviendas para funcionarios en la futura Ciudad de la Justicia de Palma

Guardar
Google icon
Imagen 3W3ECEGI6NENZMNAP6SJW57FWA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, ha reclamado que la futura Ciudad de la Justicia de Palma incluya viviendas para los funcionarios judiciales, muchos de los cuales, ha alertado, no pueden hacer frente al elevado coste de vida del archipiélago.

Ha sido durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para presentar la Memoria Judicial de 2025, cuyos datos se conocieron semanas atrás, ante los diputados.

PUBLICIDAD

Gómez también ha sometido a las preguntas de los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, quienes le han cuestionado acerca de diversas cuestiones relacionadas con la administración de Justicia.

Uno de ellos ha sido la problemática a la que, como muchos otros colectivos laborales, se enfrentan los funcionarios judiciales a la hora de trasladarse a Baleares.

PUBLICIDAD

El magistrado ha explicado que el 58% de los funcionarios de la administración de Justicia destinados en el archipiélago son interinos, una cuestión que agrava todavía más su situación.

Gómez ha recordado el caso de una trabajadora de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJIB, donde él desempeña sus funciones, que tuvo que abandonar el archipiélago debido a que no podía hacer frente al elevado coste de la vida con su salario, que oscilaba entre los 1.200 y los 1.300 euros mensuales.

Esta realidad, ha concedido, "no tiene una sola solución", pero una de ellas podría ser que la futura Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de urbanización ya ha salido a concurso pero que todavía tendrán que pasar varios años para que sea una realidad, incluya viviendas reservadas para los funcionarios judiciales.

"Eso ya se habló y cada vez que viene el secretario de Estado de Justicia le digo que se tendrían que poner estas viviendas. El solar permite un edificio para esto. Lo tenemos que mirar más adelante. Es una idea positiva que se tiene que intentar conseguir", ha subrayado.

Otra de las vías en las que se está trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores de la administración de Justicia, ha proseguido, es en la equiparación del plus de insularidad con Canarias.

De hecho, ha afirmado, la Sala de Gobierno del TSJIB ya ha solicitado a sus dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que les organicen una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar este asunto.

"Es necesario que nos equiparen con Canarias, de otro modo no saldremos de esta. Estamos encima y en todos nuestros informes hacemos referencia al coste de la vida. No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos encima", ha dicho.

Gómez, preguntado por ello, ha descartado la posibilidad de que a Baleares se le aplique un tratamiento especial para que sus jueces puedan hacer frente al incremento de trabajo derivado de la población flotante que visita el archipiélago durante los meses de verano.

Es una cuestión, ha explicado, que no viene recogido en ninguno de los preceptos de la ley orgánica del poder judicial "como tal". El único refuerzo que se hace en verano es en Eivissa, pero por otros cauces.

También relacionado con la mayor de las Pitiusas, el magistrado ha lamentado que el nuevo edificio judicial de la isla, aunque el actual se encuentre en buen estado, "todavía no esté acabado". "Las obras están licitadas y son carísimas. Está en trámite, pero impugnado ante el tribunal administrativo", ha añadido.

EL USO DEL CATALÁN ENTRE LOS JUECES

El uso que hacen los jueces del catalán ha sido otro de los temas de debate durante la comparecencia de Gómez. Aunque no hay datos oficiales que lo avalen, su percepción personal es que "se usa muy poco".

"De los 146 jueces que somos, diría que uno y medio redactan las sentencias en catalán", ha dicho. En cualquier caso, se ha comprometido a intentar reforzar el programa para incentivar el uso de la lengua propia de Baleares, que lleva algunos años en marcha.

"Igual hay que poner más carteles para que la gente se anime a hablar catalán. Hay que hacer un esfuerzo y yo no me desanimaré", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javi Lerga no seguirá como entrenador del Athletic femenino

Infobae

Rodas seguirá al frente de la dirección deportiva del Levante hasta 2028

Infobae

Atlètic Barceloneta, la fuerza del grupo hacia su segunda 'Champions' doce años después

Infobae

Jon Guridi, tras desvincularse del Alavés, se compromete con el Sevilla

Infobae

La Guardia Civil descarta la intencionalidad en el incendio de Villanueva (Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

Una mujer de Ávila pierde la apelación para ser reconocida hija de un hombre ya fallecido pese a un testamento que la mencionaba: las pruebas genéticas descartaron el parentesco

Feijóo repasa los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “O dimite por corrupción o por incompetente”

ECONOMÍA

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba