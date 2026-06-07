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Sin incidentes en la seguridad del viaje del papa, un test de estrés para la Policía

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Madrid, 7 jun (EFE).- El viaje del papa a España se está desarrollando con normalidad en el amplio dispositivo de seguridad desplegado por la Policía y que supone un reto logístico y un test de "estrés y resistencia" para los agentes que participan.

Así lo ha asegurado a EFE el comisario jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP), Javier Orcaray, antes de que comience en Cibeles la misa presidida por León XIV, que, según este mando, seguirán al menos unas 800.000 personas en el entorno de esta plaza madrileña.

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Orcaray ha explicado que, hasta el momento, todo se está desarrollando con "normalidad", sin incidentes de ningún tipo, como no los hubo en el primer acto masivo celebrado ayer en la plaza de Lima de la capital, la vigilia de oración con jóvenes, a la que asistieron unas 600.000 personas según la Delegación del Gobierno y el Vaticano.

Salvo alguna incidencia leve debido a las altas temperaturas, todo se desarrolló de forma pacífica, tanto en la llegada de todos los peregrinos como en la evacuación posterior al finalizar la vigilia. "Todo se hizo con mucho orden y organización", ha recalcado el comisario.

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Poco antes de que dé comienzo el acto más importante de la visita del pontífice, la misa, el mando policial ya tiene desplegados a sus agentes para el momento de mayor afluencia de personas.

Y es que además de la llegada de León XIV con el papamóvil, desde el que saludará a los fieles congregados en la zona, el Santo Padre procesionará con el Santísimo por la calle de Alcalá hasta la confluencia con Gran Vía y regresará.

Aunque Orcaray ha vivido en su larga trayectoria en las UIP dispositivos de envergadura, el del viaje de León XIV es "más especial", sobre todo porque son actos multitudinarios que conllevan un gran despliegue logístico y un trabajo conjunto con otras unidades de la Policía Nacional e, incluso, con los cerca de 1.800 alumnos de la Escuela de Ávila.

"Sin ellos sería imposible gestionar un evento de estas características", ha subrayado.

Para él y para su unidad, el hecho de que la visita del papa se desarrolle en varias ciudades, algunas de ellas en las islas Canarias, supone no sólo un reto logístico, sino también una prueba de estrés y resistencia.

"Este despliegue logístico demostrará nuestras capacidades y demostrará que podemos desplegarnos en varias ciudades con la misma eficacia y con los mismos niveles de seguridad", ha concluido. EFE

(vídeo)

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