La reina de blanco y Leonor y Sofía en tonos pastel en la misa del papa en Cibeles

Madrid, 7 jun (EFE).- La reina Letizia ha vuelto a utilizar el 'privilegio del blanco' para acudir a la misa de Cibeles que preside el papa mientras que la princesa de Asturias y la infanta Sofía han elegido diseños en tonos pastel para la ocasión.

El rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido a León XIV la calle Alcalá por donde el papa ha entrado al Ayuntamiento de la capital.

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Momentos después la Familia Real se ha situado en el lado izquierdo el altar instalado en la Plaza de Cibeles donde se ha celebrado la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi este domingo.

La reina de nuevo ha utilizado el 'privilegio del blanco' de las reinas católicas cuando acuden a un acto con el pontífice y ha elegido, para esta soleada mañana de junio, un traje sastre con chaqueta ajustada con un cinturón y botonadura blanca, adornada con dos bolsillos superiores y otros dos inferiores, que ha acompañado con una falda midi.

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Doña Letizia ha aderezado el conjunto con los pendientes de perlas australianas que presentan una parte superior un diamante redondo, del que cuelgan otros cuatro de menor tamaño y terminan con las perlas. Se trata de un diseño desmontable que puede reducir su tamaño que ha lucido en numerosas ocasiones.

La princesa Leonor ha optado por un vestido de corte recto, en un favorecedor azul bebé, con un volante superior. La princesa ha elegido los pendientes de oro, diamantes y topacio que estrenó en 2022 en los premios Princesa de Girona, que combinan a la perfección con el conjunto.

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Un verde agua ha sido el tono elegido por la infanta Sofía, que ha lucido un fluido traje de chaqueta y pantalón con camiseta blanca y unas bailarinas planas.

Las tres han compartido confidencias en la entrada de la Galería de Cristal del Ayuntamiento junto al rey que ha optado por un traje oscuro y corbata celeste. EFE

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