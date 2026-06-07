El papa León XIV invita a los españoles a que la Iglesia “no sea un museo del pasado que visitar” durante la homilía de la misa en Plaza de Cibeles

La plaza de Cibeles se va llenando dos horas antes de que comience la misa (Infobae)

La misa de hoy tiene un motivo más que especial: además de celebrar una de las ceremonias más importantes de la Iglesia, hemos podido ver cómo el papa León XIV ha sido el encargado de llevar la oración. Recordemos que el último pontífice en hacerlo fue Benedicto XVI el 21 de agosto de 2011 para clausurar la JMJ en el aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid.

Pero, hasta ahora, ningún otro papa ha oficiado el Corpus Christi en España, un evento que venera la sagrada comunión. Asimismo, para esta ocasión, la misa no se ha celebrado en la Catedral de la Almudena, ni la ha oficiado el arzobispo de Madrid como de costumbre; sino que se ha construido un altar temporal frente al Palacio de Cibeles.

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Miles de fieles han seguido la misa a unos metros de León XIV y a través de las pantallas que se han instalado a lo largo de la Castellana. El evento ha generado tanta emoción que muchos de ellos se han trasladado hasta las puertas del recinto tres horas antes de que León XIV apareciera en el altar. Mientras, otros muchos se han refugiado en sus casas para seguir sus palabras en directo.

El papa León XIV se desplaza en el papamóvil por todo el recinto reservado a los fieles que vienen a verle a la misa del Corpus Christi (Infobae)

A su llegada, el papa ha recorrido todas las calles destinadas a la agrupación de los peregrinos. Después ha rodeado a todos los miembros de la Iglesia que se encuentran frente al altar para dirigirse hacia los reyes de España, que esperaban junto al Ayuntamiento. Seguidamente, ha sido el turno de Almeida, el alcalde de la ciudad, quien le ha otorgado la llave de oro de la villa de Madrid. Con un retraso de quince minutos, la misa ha dado comienzo con los reyes situados a la izquierda de León.

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La custodia es la segunda protagonista de la homilía

“Esta memoria del Señor presente en el pan eucarístico está en el corazón de vuestra fe y de la historia de vuestro pueblo. Aquí en Madrid, pero también en tantos otros lugares de España, el Corpus Christi no es una fiesta más del calendario litúrgico, sino un volver a las raíces de la fe para renovar el amor y la fidelidad a Dios”, ha comenzado el pontífice durante la homilía. También ha recordado que las procesiones de hoy son una tradición que ha plasmado “la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español”. E insiste: “Se trata de la fe en la presencia del Señor Resucitado, que está vivo y sigue pasando en medio de nosotros”.

El papa León XIV llega al altar de la plaza de Cibeles de Madrid para oficiar la misa (Infobae)

Junto a León, lo que ha protagonizado de nuevo esta misa ha sido la custodia que utilizó el arzobispo José Cobos en la misa del Corpus del año pasado en la Catedral de la Almudena. La pieza se elaboró en 1943 en los Talleres de Arte de Granada y está compuesta por plata dorada, esmaltes, amatista y diamante. Pero lo que la hace perfecta para esta misa es el significado de los extremos de su cruz, pues representa a los cuatro evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan).

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No obstante, el pontífice ha remarcado que esta ceremonia “no se trata únicamente de sacar la custodia, sino de dejarnos sacar nosotros mismos del egoísmo, de la indiferencia, de una fe cómoda y privada, para responder a su invitación a la conversión, a cambiar la mirada, a acoger su presencia que nos transforma y nos hace constructores de un mundo nuevo”. Así, con esta ceremonia invita a los españoles a que “la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”.

Que Jesús “hidrate las sequedades de nuestro corazón”

Entre las menciones especiales de León XIV se ha recordado a san Manuel González, “el obispo de los sagrarios abandonados”. El pontífice ha remarcado que su memoria y obra no debe ser honrada solo en días como hoy, sino en “la fidelidad silenciosa de quien acompaña al Señor con una amistad humilde y discreta que se alimenta día a día”. Del mismo modo, ha evocado los versos de san Juan de la Cruz: “Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche”. Y es que, tras pasar el Corpus Christi de 1578 en la prisión de Toledo, reconoció que sintió la presencia de dios “de la que brota una luz que no conoce ocaso y mana una vida que no se agota”.

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Así, y antes de concluir la homilía para dar paso a la Eucaristía, León invita a que Jesús “hidrate las sequedades de nuestro corazón, para salir después a los caminos de la vida y de la historia y llevar entre la gente esta corriente de agua fresca, corriente de amor, de paz, de justicia y de alegría”. En definitiva, para el pontífice: “La gracia eucarística nos transforma, pero también nos convierte en protagonistas de la transformación de la historia y en signo de esperanza para quienes encontramos”, ha añadido antes de dar la comunión.

*Noticia en ampliación