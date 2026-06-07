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La EFSA ve una situación "segura" con los residuos de pesticidas pero reclama más recursos

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Belén Delgado

Madrid, 7 jun (EFE).- La situación de la Unión Europea (UE) respecto al uso de pesticidas es "buena y segura", si bien faltan más recursos en el proceso de autorización de las sustancias activas, afirma en una entrevista a Efeagro el director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Nikolaus Kriz.

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Este domingo se celebra el Día de la Inocuidad de los alimentos, una ocasión para reflexionar sobre retos como el cambio climático, que impactan en la seguridad alimentaria europea con más plagas vegetales y enfermedades animales.

La EFSA proporciona información científica acerca de estos y otros problemas en la UE, de forma que sirva a las autoridades para la toma de decisiones, en lo que se denomina gestión de riesgos.

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Su conocimiento abarca cuestiones que van de los plaguicidas al bienestar animal, la resistencia a los antibióticos, los contaminantes químicos en alimentos y piensos, las enfermedades transmitidas por los alimentos y la nutrición, entre otras.

"La demanda (de información) supera nuestra capacidad. Internamente estamos viendo cómo usar la automatización para liberar a los científicos y hacer que se dediquen al trabajo científico, pero de forma digital", explica Kriz.

El acceso y la gestión de los datos también son relevantes debido a las grandes recopilaciones que realiza la EFSA, que -según su responsable- pretende aplicar la inteligencia artificial de forma "segura y validada", ya que "la IA les fortalecerá, pero nunca reemplazará el juicio humano".

Frente a los retrasos que existen en ciertas áreas, Kriz comparte el interés por "agilizar" procesos como los relacionados con pesticidas y productos fitosanitarios.

De las 400 sustancias activas autorizadas en la UE, alrededor de la mitad se encuentran en alguna fase de renovación.

Kriz precisa que los países realizan la evaluación y se ocupan de la autorización de pesticidas a nivel nacional, mientras que la EFSA se encarga de la revisión por pares, por lo que "si se inyectaran recursos" en esas tareas, eso "aceleraría los procesos".

"El debate político en torno a los plaguicidas es un tema muy delicado y prioritario y, sin embargo, los recursos no ocupan un lugar tan prioritario. Siempre lo comparo con los medicamentos, otro ámbito políticamente muy sensible, pero con recursos disponibles", afirma el directivo.

La EFSA, que también informa sobre la presencia de residuos de pesticidas en alimentos, ha constatado que la situación es "buena y segura" en la UE.

En la mayoría de las muestras analizadas no se encuentran residuos y, cuando se detectan, la gran mayoría está por debajo del umbral y solo hay un 1-2 % que lo supera; incluso en estos últimos casos "muchos no representan un riesgo para la salud", según Kriz.

"Gracias a un buen mecanismo de control en todos los Estados miembros, vemos que los residuos de plaguicidas representan una preocupación muy baja", sostiene.

Por otro lado, la agencia europea recibe cada vez más solicitudes de autorización para nuevos alimentos, muchos de ellos complementos alimenticios; así como la biofermentación está en auge, apenas se han registrado proyectos de carne cultivada.

"Lo interesante de estos nuevos alimentos es que la mayoría de solicitantes son pequeñas y medianas empresas", apunta el director ejecutivo, que se muestra a favor de la actual propuesta legislativa que permitiría a la EFSA ofrecerles asesoramiento previo a la presentación de solicitudes.

Destaca que a menudo reciben peticiones que requieren aclaraciones adicionales de información, lo que ralentiza el proceso y satura el sistema. "Sueño con que algún día consigamos una solicitud perfecta", añade Kriz.

Cada año la EFSA elabora unos 500 dictámenes científicos y este 2026 se esperan algunos de especial interés para España, como uno sobre la gripe aviar y otro sobre la plaga de "Xylella fastidiosa" en el olivar.

También trabaja en la comunicación de riesgos basándose en la evidencia científica como, por ejemplo, en relación al consumo de pescado con alto contenido en mercurio en embarazadas y niños, para lo que colaboran con las autoridades nacionales para adaptar las recomendaciones a la población.

"Necesitamos conectar con la gente allí donde esté. Seguimos siendo la voz firme y serena de la ciencia", asegura Kriz, en medio de tanta desinformación. EFE

(foto)

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