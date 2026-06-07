El papa desea que Madrid siga siendo "una ciudad acogedora e integradora"

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa ha deseado este domingo que "Madrid siga siendo una ciudad acogedora e integradora, donde la vida en sociedad se inspire en los antiguos valores humanos", según el mensaje que ha escrito en el libro de honor en la sede del Ayuntamiento de la capital, antes de celebrar la multitudinaria misa en la plaza de Cibeles.

El Vaticano ha distribuido la foto de la dedicatoria del papa en el libro de honor del Ayuntamiento, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, le entregó la Llave de Oro de la ciudad.

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A su llegada, el papa también ha sido recibido por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y la ministra de Educación, Milagros Tolón.

Los reyes posteriormente han ocupado un lugar de honor a la izquierda del altar en la plaza.

El pontífice ha llegado a la plaza de Cibeles sobre las nueve y media de la mañana, donde ha sido recibido entre gritos de "viva el papa" a bordo del papamóvil, antes de recorrer el Paseo del Prado y rodear la plaza de Neptuno para saludar a la multitud allí congregada. EFE

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