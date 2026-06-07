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“Lo alcé como si fuese el Rey León”: el papa León XIV continúa la tradición de bendecir a decenas de bebés en su visita a Madrid

Dos miembros del dispositivo de seguridad del papa fueron los encargados de identificar y acercar a los niños al vehículo del Santo Padre durante su recorrido por las calles de la ciudad

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El papa León XIV bendice a un bebé (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV bendice a un bebé (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV comienza este domingo su segunda jornada en Madrid. Durante su primer día, numerosos fieles acercaron a sus bebés al pontífice durante su recorrido en papamóvil por la ciudad para que estos fuesen bendecidos.

El pontífice salió poco después de las 09:00 horas en vehículo cerrado desde la Nunciatura donde varias decenas de curiosos esperaban su salida entre un fuerte dispositivo policial, pero antes de iniciar su marcha bajó la ventanilla y acarició a un bebé que le acercaron.

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A partir de ese momento, numerosos padres comenzaron a levantar a sus hijos en brazos mientras aguardaban el paso del papa por las calles de la ciudad.

Uno de estos niños con suerte fue Pepe. Según recoge ABC, su madre recibió la ayuda de Ángeles, una desconocida que le animó a alzar a su hijo como si fuese “el Rey León” para que este fuese visto por el pontífice mientras se dirigía a Plaza de España. Uno de los escoltas de León XIV les vió y cogió al niño para llevárselo al Papa, que lo bendijo.

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Posteriormente, otros padres también alzaron de la misma forma a los niños durante el trayecto del pontífice a la Plaza de Lima para la Vigilia con los Jóvenes en el papamóvil durante la tarde de este sábado.

Se trata de un gesto habitual entre los sumos pontífices durante sus apariciones públicas, especialmente en recorridos multitudinarios y encuentros con fieles, donde tradicionalmente ha sido frecuente que bendigan o incluso tomen en brazos a niños pequeños. Esto ya se vió durante el pontificado de Francisco, así como en el de otros papas anteriores, que protagonizaron numerosas escenas similares con bebés y niños.

La seguridad de León XIV durante este viaje recae en una doble coordinación. Por un lado, la Guardia Suiza con Christoph Graf al frente. Y, por otro, la Gendarmería Vaticana con Gianluca Gauzzi Broccoletti como responsable. Estos dos hombres fueron los encargados de identificar entre los fieles que esperaban en las calles a familias con bebés para que estos pudieran ser bendecidos en la primera jornada del pontífice en Madrid, según explica RTVE.

El Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026 (J.J. Guillén / EFE / Pool)
El Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026 (J.J. Guillén / EFE / Pool)

La agenda del papa León XIV en Madrid este domingo

  • 10:00 h. El segundo día de la visita comenzará con una misa solemne y procesión del Corpus Christi. El altar principal estará frente al Palacio de Cibeles, donde se congregarán miles de fieles. Está previsto que el Papa se desplace en un ‘golf car’ diseñado especialmente para moverse fácilmente en espacios reducidos.
  • 16:30 h. Después de comer, León XIV tendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante sus días en Madrid.
  • 18:00 h. La tarde del domingo también dará paso a un acto cultural (’Tejer redes’), donde mantendrá un encuentro y pronunciará un discurso ante representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.
  • 19:30 h. Para finalizar el día, el papa tendrá una cena privada en la residencia del cardenal arzobispo de la ciudad, José Cobo Cano.

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