Aznar afirma que no presentaría una moción de censura porque "no se va a ganar. Y punto"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado el PP no está obligado "ni moral ni políticamente" a registrar una moción de censura y ha añadido que él no la presentaría porque "no se va a ganar. Y punto". Por otra parte ha asegurado que el PNV, "cómplice ahora de un Gobierno incompetente, corrupto y lleno de presuntos delincuentes", no es más que "una gestoría de intereses".

En una entrevista en El Correo, recogida por Europa Press, el expresidente asegura que la situación actual de España es "de colapso político" por lo que "la salida más lógica y razonable es convocar elecciones y que los españoles decidan".

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Según destaca, hay un Gobierno "que no tiene mayoría, no tiene Presupuestos, vive una legislatura inútil y una situación política absolutamente insoportable desde el punto de vista de la corrupción y sus consecuencias". "Esta coalición de gobierno, el PSOE y sus cómplices, son un riesgo para la democracia española", puntualiza.

Para José María Aznar, "no es momento de matices, teniendo en cuenta lo que algunos pretenden hacer, que es convertir a España en una confederación de repúblicas, interrumpir su continuidad histórica, desgajar el Estado para reconocer que existen no sé cuantas naciones". Por ello, cree que "apelar a la ciudadanía responsable es muy importante".

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Preguntado por el sentido de su petición 'el que pueda hacer, que haga', explica que "es una apelación a los ciudadanos" preocupados "que ejercen sus derechos y sus responsabilidades". Ante quienes le acusan de 'maniobrar' para conseguir la caída del 'sanchismo' responde que "no va a gastar mucho tiempo en intentar que integrantes de una banda de incompetentes y en gran medida también de presuntos delincuentes comprenda lo que es la ciudadanía responsable".

"Me siento muy halagado de que alguien pueda pensar que yo soy capaz de organizar sumarios, de escribirlos, de dar órdenes a jueces, a policías... Sobre todo cuando estamos conociendo que se organizan grupos para alterar los procesos judiciales y acosar a jueces, periodistas y a las fuerzas de seguridad", manifiesta.

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MOCIÓN DE CENSURA

Preguntado por si el PP está 'moralmente obligado' a impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez, asegura que "no existe ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política". "Las mociones de censura si se presentan es para ganarlas. Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no la vas a ganar. Eso es algo que el PP tiene muy claro", agrega.

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En su opinión, lo que Alberto Núñez Feijóo ha hecho es procurar saber "si había elementos suficientes como para poder presentar una moción, porque la situación cada día se agrava más", insiste en que "lo más grave que está pasando no son los casos de corrupción que afectan al presidente y a todo su entorno, sino el deterioro institucional".

Respecto a la apelación del presidente del PP a Junts y PNV para apoya un a posible moción, afirma que ambos partidos "son socios antes y cómplices ahora de este Gobierno y por lo tanto cómplices también de esta situación, se benefician de ella". "Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto", apunta.

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NACIONALISTAS

En opinión de Aznar, "si alguien ha cambiado son los nacionalismos", porque 50 años después de la Transición "se constata que el nacionalismo no solo es un modelo agotado, sino un fracaso histórico". "El nacionalismo vasco y catalán son dos ejemplos de ello", dice.

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En palabras del exmandatario, el PNV es "cómplice hoy de un Gobierno incompetente, corrupto y lleno de presuntos delincuentes". "No es más que una gestoría de intereses. Nada más. No es un dique para el avance de Bildu y es un estorbo para el Gobierno vasco porque está provocando el decaimiento de este País Vasco que durante un tiempo fue extraordinariamente próspero", señala.

"RESPONSABILIDAD HISTÓRICA"

Sobre un posible entendimiento del PP con el PNV, manifiesta que los populares tienen que "apelar a una amplia mayoría". "El que tiene que cambiar su posición no es el PP, es el PNV. El PNV sabrá si quiere seguir siendo cómplice de esta situación. Tienen una responsabilidad histórica", afirma.

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Además, cree que "los que lo tienen que reconstruir los puentes son los que los han roto" y no Núñez Feijóo. A su juicio, hay un Estatuto vasco y un Concierto Económico "porque hay una Constitución" por lo que "ser desleales a la Constitución es ser desleales también a esa parte".

"Los que defendemos eso lo tenemos muy claro y ese es nuestro puente; los que rompen los puentes, son desleales y se asocian indebidamente con los más radicales e incluso con terroristas son los que tienen que meditar", precisa.

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Aznar recuerda que EH Bildu ha crecido, mientras "disminuyó cuando gobernó el PP", no aumenta "el número de empresas, de inversión, de profesionales en el País Vasco", que "ha decaído porque está siendo mal gobernado", y tampoco funciona "el modelo educativo".

Por otra parte, asegura que el PSOE "ya no es un partido socialdemócrata", sino "una secta al mando de un sectario". "Y después de las elecciones no se podrán forjar consensos, porque el PSOE necesitará un tiempo largo para reconstruirse, si es que lo quiere hacer, o se acabará perdiendo. Sánchez lo está destruyendo. Por eso es necesario un Gobierno con una mayoría amplia", apunta.

Mientras, asegura que el PP es un partido "con raíces muy profundas" que está "muy bien liderado por Núñez Feijóo". "Alberto tiene todas las condiciones para ser un excelente presidente del Gobierno. Y lo será", concluye.