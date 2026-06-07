Feijóo mantendrá la presión sobre los socios pero pide calma al PP porque la "ansiedad" está en el PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mide sus tiempos y trata de calmar a las voces internas que quieren acciones ante la "escalada de corrupción" advirtiendo de que la "ansiedad" está en Moncloa y en la sede socialista de Ferraz ante el "calvario" judicial que espera este mes de junio al PSOE de Pedro Sánchez y a su entorno, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' aseguran que Feijóo quiere marcar los tiempos, sin que le hagan mella las presiones de Vox para que presente ya una moción de censura aunque no tenga garantizados los apoyos en el Congreso. "El foco está en Moncloa y en Ferraz, no está en Génova", reiteran desde la cúpula del PP ante las nuevas revelaciones del 'caso Leire', apenas diez días después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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La dirección nacional del PP señala que al goteo de informaciones que van conociendo del sumario relativo al "comando de las cloacas" que implica a la exmilitante socialista Leire Díez, se suma el juicio al hermano de Pedro Sánchez por su puesto en la Diputación de Badajoz; la audiencia preliminar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el próximo 15 de junio; y la comparecencia de Zapatero el día 17 y 18 ante el juez del caso Plus Ultra. También podría conocerse este mes la sentencia del 'caso de las mascarillas' tras el juicio al exministro José Luis Ábalos, según añaden.

En las filas del PP apuntan a que puede haber decisiones judiciales contundentes y, de hecho, no descartan que se impute al propio PSOE como persona jurídica o que se pueda citar a declarar al propio Pedro Sánchez --que ya declaró como testigo por el llamado 'caso Begoña' en julio de 2024--, según fuentes del partido. Por lo pronto, el viernes se supo que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que llame a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, como testigo en el 'caso Leire Díez'.

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Con este calendario judicial, en el equipo de Feijóo recalcan que no hay que tener "prisa" y que ahora lo que toca es dejar que el PSOE se "cueza en sus autos". "Es el momento de la ansiedad del Gobierno", recalcan en la dirección del PP, donde subrayan que públicamente seguirán insistiendo en que las urnas es la "única salida limpia, democrática y rápida para todo esto".

"COLECTIVIZAR EL DESGASTE"

Paralelamente en 'Génova' apuestan por "colectivizar el desgaste" y mantener la presión sobre los socios del PSOE como ya ha visto esta última semana, con mensajes directos a Junts y PNV, a los que retrata como "cómplices" y "corresponsables" de la corrupción que rodea al PSOE de Pedro Sánchez.

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"No vale la tibieza. Hay que mojarse", avisan en el cuartel general de los 'populares', donde subrayan que el "viacrucis" judicial que espera a Sánchez también pasará factura en las urnas a los aliados parlamentarios del PSOE porque sus electores son conscientes de la "gravedad" de la situación.

Además, en la dirección del PP reprochan a los socios de Sánchez que su única línea roja sea la financiación irregular y les retan a explicar por qué no lo son otros delitos como por ejemplo la "organización criminal" que recoge el auto del juez Santiago Pedraz.

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Por eso, Feijóo y su equipo apostarán por seguir "incomodando" a los socios. "Tenemos que jugar con sus nervios", aseguran a Europa Press fuentes del PP, que creen que los meses que quedan por delante pueden ser "la muerte a pellizcos".

FEIJÓO SE GUARDA SUS CARTAS

Los 'populares' no descartan la moción de censura pese al portazo de PNV y Junts esta misma semana a un posible paso en ese sentido de Feijóo, quien debería contar necesariamente con los votos de Vox. "El Partido Popular no descarta ningún instrumento constitucional", repiten en la cúpula del PP.

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Eso sí, el PP prefiere no desvelar sus cartas y poner el foco en Moncloa y Ferraz para acrecentar la "ansiedad" en el Gobierno y en el Partido Socialista. "Estamos tranquilos sabiendo que el PSOE no sabe qué haremos. No vamos a concretar nuestros pasos", insisten en 'Génova'.

De hecho, tampoco descartan una posible "respuesta cívica" en la calle y recuerdan que ya se manifestaron contra la "mafia" que, a su juicio, representa el "sanchismo". "Yo sé que parte de la izquierda y Moncloa están deseando saber lo que vamos a hacer, pero ese regalo no se lo vamos a entregar", confirmó este jueves la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

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CREE QUE NI LA VISITA DEL PAPA NI EL MUNDIAL PUEDEN TAPARLO

En 'Génova' consideran que Moncloa busca que la visita del Papa León XIV que arrancó este sábado y el Mundial de fútbol que comienza la próxima semana diluya las informaciones de corrupción, pero creen que no podrán "taparlas" ante la multitud de "escándalos" que acechan al Ejecutivo, según recalcan fuentes 'populares'.

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En ese contexto enmarcan también el anuncio de Sánchez acerca de que el Gobierno va a iniciar los trámites para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027. A su entender, se trata de un "acto publicitario" que buscaba esta semana "tapar" la "mafia" que hay detrás del llamado 'caso Leire'.