Once fallecidos en las carreteras, uno de ellos motorista, este fin de semana

Madrid, 7 jun (EFE).- Once personas, una de ellas motorista, han fallecido durante este fin de semana en las carreteras, en las que también han resultados heridas otras siete, según ha informado este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT).
Desde el viernes a las 15.00 horas hasta el domingo a las 20.00 horas, el balance provisional de la DGT señala que se han producido nueve accidentes.
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Este cómputo provisional no incluye las carreteras de Cataluña, País Vasco y Navarra, territorios que se encargan de sus propias funciones de vigilancia y regulación. EFE
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