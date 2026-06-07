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97-100. Coruña asciende a ACB con una épica remontada ante Estudiantes

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A Coruña, 7 jun (EFE).- Con una memorable remontada, liderado por el estadounidense Paul Jorgensen y el brasileño Caio Pacheco, el Básquet Coruña derrotó este domingo a Movistar Estudiantes (97-100) en la final por el ascenso a la ACB, que se resolvió en la prórroga después de que los gallegos igualaran una renta de 15 puntos al equipo colegial, que encajó un escandaloso parcial 5-28 entre la recta final del partido y el inicio de la prórroga.

Al igual que en la semifinal ante Oviedo, Estudiantes tuvo que sobreponerse a un desastroso primer cuarto. Los de Toni Ten cerraron los primeros diez minutos con solo 6 puntos, un lamentable 0/7 en triples y cuatro tiros libres fallados. Los porcentajes de Coruña no fueron mucho mejores, pero sus interiores dominaron el rebote ofensivo y eso le dio segundas opciones para cerrar el primer asalto doblando a su rival (6-12) en el electrónico.

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El primer triple del equipo colegial llegó en el minuto 11, después de una jugada coral que finalizó desde la esquina Garino. Por entonces, Ten ya había tenido que sentar a Nwogbo, que se había cargado muy pronto de faltas. Pero su equipo encontró en la muñeca de Silverio la solución a sus problemas ofensivos. El dominicano firmó un ‘3+1’ y Granger otro triple que forzaron a Carles Marco a pedir tiempo muerto (24-21, min.16). La respuesta de los suyos fue inmediata con dos triples de Cuevas y Jacobo Díaz.

El duelo, de una notable exigencia física, se jugaba en la pizarra de ambos entrenadores. Estudiantes había subido su nivel de contacto y Coruña ya no anotaba con tanta facilidad -encestó dos triples sobre la bocina-. Además, en el inicio del tercer cuarto, el veterano base uruguayo Jayson Granger emergió para acompañar a Silverio en la faceta anotadora.

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Coruña se agarraba a su juego interior para no irse del partido, pero los exteriores de Estudiantes seguían castigando a la defensa naranja. Carles Marco detuvo el encuentro tras un ‘2+1’ de Giovannet después de coger un rebote ofensivo. Los suyos volvieron a reaccionar con un parcial 0-5, pero fue un espejismo. Estudiantes entró en el decisivo cuarto con una renta de ocho puntos (65-57) después de que Diop fallase tres triples liberados.

Las opciones de ascenso de Coruña pasaban por mejorar en defensa -había encajado 59 puntos entre el segundo y el tercer cuarto-. Y el inicio no pudo ser peor porque Garino, desde la esquina, elevó a once puntos la ventaja estudiantil a falta de nueve minutos (70-59).

Carles Marco buscó otra reacción con un tiempo muerto, pero sus jugadores se obsesionaron con finalizar desde la línea de 6,75. Tres fallos seguidos y un triple Silverio encendió las luces de alarma en el Coliseum. La renta estudiantil ya era de 15 puntos (75-60).

El carácter de Jorgensen dio algo de vida a Coruña, y Toni Ten paró el choque cuando su rival se situó a 9 para evitar un colapso como el de anoche ante Oviedo. De poco sirvió. El atasco continuó y la renta se quedó en 4 a falta de poco más de 2 minutos. Ten mantuvo a Silverio en el banquillo y Nwogbo era la única solución ofensiva.

El ascenso se decidiría en los últimos 36 segundos después de un parcial 5-20 que dejó el electrónico igualado (80-80), tras un espectacular triple del brasileño Pacheco, desaparecido hasta ese momento. Granger falló su triple, pero Cuevas se empachó de balón y Coruña desperdició 10 segundos para evitar la prórroga.

El tiempo extra arrancó con cinco puntos de Jorgensen y el primer triple de Diop en su quinto intento. Toni Ten paró el choque (80-88) y devolvió a pista a Silverio. Su equipo creyó en la remontada con un parcial 4-0, pero un triple de Jorgensen, lejano y sobre la bocina, le hizo daño.

Estudiantes siguió remando. Llegó a ponerse a dos (91-93) a falta de 40 segundos, pero una espectacular canasta ‘2+1’ del brasileño Pacheco acabó con el sueño estudiantil de volver a la ACB.

Ficha técnica:

97.- Movistar Estudiantes (6+28+31+15+17): Jayson Granger (17), Omar Silverio (30), Pato Garino (9), Tanner McGrew (6) y Nwogbo (13) -equipo titular- Sergi García (7), Giovannetti (5), Salin (-), Hugo López (-), Strumbis (8) y Petit Niang (2).

100.- Leyma Básquet Coruña (12+24+21+23+20): Pacheco (18), Jou Coll (2), Jorgensen (22), Micovic (-) y Barro (4) -equipo titular- Cuevas (12), Diop (13), Thiam (10), Cremo (7) y Jacobo Díaz (12).

Árbitros: Ángel De Lucas, Francisco Jose Zafra Guerra y Nicolas Lezcano.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final de la ‘Fase Final’ por el ascenso a la ACB disputado en el Coliseum de A Coruña. EFE

dmg/jl

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