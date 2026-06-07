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El empresario turco Aziz Yildirim recupera la presidencia del Fenerbahçe

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Estambul, 7 jun (EFE).- El empresario turco Aziz Yildirim ha recuperado este domingo la presidencia del Fenerbahçe, el segundo club más laureado de Turquía, un cargo que ya ocupó durante dos décadas, entre 1998 y 2018, según informa la prensa turca.

Acorde a los resultados preliminares, Yildirim se impuso con un 60 % de los votos al empresario turco Hakan Safi, uno de los 100 hombres más ricos de Turquía, miembro de la junta directiva del club, informa la cadena turca NTV.

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El hasta ahora presidente, Sadettin Saran, elegido en una asamblea del club en septiembre pasado, en la que venció al entonces presidente Ali Koç, convocó elecciones en abril pasado, tras haber sido detenido brevemente por supuesto consumo de drogas.

Saran renunció a presentarse y las elecciones se han disputado entre Safi y Yildirim, que ahora regresa al cargo que ostentaba durante veinte años.

Poco antes de las elecciones, Safi había asegurado a la prensa que iba a traer al club al centrocampista turco Hakan Çalhanoglu, actualmente en el Inter de Milán, asegurando que ya contaba con la promesa del jugador.

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Pero este domingo mismo, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, calificó estas declaraciones de "telenovela" y "drama turco", descartando que tengan consecuencias, informa la prensa turca.EFE

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