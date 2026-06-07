El Leyma Coruña remonta 15 puntos al Movistar Estudiantes y asciende a la Liga Endesa

A Coruña, 7 jun (EFE).- El Leyma Básquet Coruña regresó tan solo un año después a la Liga Endesa después de protagonizar una épica remontada ante Movistar Estudiantes (97-100), al que igualó una desventaja de 15 puntos en los últimos seis minutos para mandar el partido a la prórroga, en la que, liderado por el estadounidense Paul Jorgensen, dio el golpe definitivo al equipo madrileño con un parcial 0-8 de salida. EFE
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