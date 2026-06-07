Anulados 400 votos por correo a Florentino Pérez por tener doble sello

Madrid, 7 jun (EFE).- Hasta 400 votos emitidos por correo en las elecciones a la presidencia del Real Madrid a favor de Florentino Pérez habrían sido anulados por presentar un doble sello, según informó este domingo la candidatura de Enrique Riquelme.

Una vez finalizada la votación, el inicio del escrutinio se retrasó por una impugnación presentada por el entorno de Riquelme, que sostiene que la propia organización de Florentino Pérez reconoció la validez de la anulación de esos cientos de sufragios emitidos a favor del actual presidente.

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El proceso electoral se desarrolló en 60 mesas instaladas en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 20:00 horas comenzó el escrutinio que determinará quién dirigirá la entidad durante los próximos cuatro años.

A falta de que el club facilite el dato definitivo de participación, el último balance oficial, correspondiente a las 17:00 horas, reflejaba el voto de 23.593 socios, un 31,37 % del censo. EFE

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