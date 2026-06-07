Una mujer de 67 años muere ahogada en la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona)

Tarragona, 7 jun (EFE).- Una mujer de 67 años y nacionalidad ucraniana ha muerto este domingo tras ahogarse en la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona), según han informado fuentes policiales a EFE.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 19.00 horas, cuando otros bañistas han alertado de la presencia dentro del agua de una mujer inconsciente, en el extremo de la playa cerca del límite con Salou.

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Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han tratado de reanimar a la mujer en la orilla, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local de Vila-seca y de los Mossos d’Esquadra, así como efectivos de los bomberos y del SEM, lo que ha generado un gran revuelo.

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Se trata de la segunda persona víctima mortal en las playas tarraconenses en menos de dos semanas, después de que un hombre de 65 años falleciera en Salou el 27 de mayo. EFE

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