Nadia Fingall inicia su aventura en la WNBA con billete de vuelta al Casademont Zaragoza

Zaragoza, 7 jun (EFE).- El Casademont Zaragoza y la estadounidense Nadia Fingall han llegado a un acuerdo por el que la jugadora iniciará una nueva etapa profesional en la WNBA, donde continuará compitiendo al máximo nivel durante los próximos meses, antes de regresar a la capital aragonesa.

El club informó este domingo del acuerdo con la jugadora, que ha sido una pieza importante durante la temporada de Casademont Zaragoza, en la que el equipo femenino se proclamó campeón de la Supercopa, logró el bronce en la EuroLeague Women y alcanzó el subcampeonato de la Liga Femenina Endesa.

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En competición nacional, Fingall ha sumado en Liga Femenina Endesa 36 partidos, con un promedio de 8,5 puntos, 5,4 rebotes y 25,8 minutos, con 11,3 créditos de valoración media. En EuroLeague Women, la interior ha firmado unos promedios de 8,7 puntos, 5,7 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

El club felicitó a Fingall por esta oportunidad y le desea toda la suerte del mundo en su experiencia en Estados Unidos. EFE