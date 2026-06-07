El juicio al hermano de Pedro Sánchez se reanuda este lunes tras el aumento de petición de penas por las acusaciones

El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanudará este lunes, 8 de junio, a las 9.30 horas, con los informes finales de las partes.

El presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio, suspendió este pasado jueves el juicio hasta este lunes después de rechazar las peticiones de los abogados de la defensa para que no se aceptaran el aumento de penas presentado por las acusaciones, o se suspendiera el juicio durante 10 días para estudiarlas.

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Cabe recordar que durante el trámite de conclusiones, seis de las siete acusaciones populares que se han presentado en este caso elevaron sus peticiones de prisión tanto para David Sánchez como para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, hasta los 6 y 4 años, respectivamente.

En concreto, excepto Manos Limpias, la organización que inicio el proceso con su denuncia inicial, el resto de acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos) aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo.

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Así, Hazte Oír presentó uno de los escritos en los que se elevaban la petición de penas, al que se adhirieron Abogados Cristianos e Iustitia Europa, mientras que PP y Vox elaboraron un segundo escrito, con la adhesión de Liberum. En ambos escritos, se incrementaba de 4 a 6 años la petición de pena de prisión para David Sánchez, y hasta los cuatro años para Gallardo.

Esta modificación de las conclusiones finales provocó la protesta tanto de la fiscal del caso, Begoña García Boró, como de todos los abogados de la defensa de los acusados, quienes en sus intervenciones pidieron al juez que, o bien no aceptara este cambio de última hora, o bien suspendiera el juicio durante diez días para poder estudiarlas.

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LA SALA RECHAZA LAS QUEJAS

Tras un receso para estudiarlo, el presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, anunció el rechazo de las peticiones de la defensa ya que "no hay modificación sustancial de los hechos por parte de ninguna de las acusaciones".

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Patrocinio explicó que la sala había cotejado los escritos de calificaciones provisionales y definitivas" presentados por las acusaciones, y había concluido que "no hay modificación sustancial de los hechos, esto es fundamental", señaló.

"En cuanto al cambio de notificación jurídica, que pudiera haber, eso es cierto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 788.5 de la Ley en Juiciamiento Criminal, que permite al tribunal un aplazamiento hasta diez días", el presidente de la sala ha avanzado que el tribunal ha acordado aplazar la próxima sesión hasta el lunes a las 9,30 horas, ya cree que en tres días "hay tiempo suficiente" para analizar las conclusiones provisionales.

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Por tanto, el juicio se reanudará este lunes, a las 9,30 horas con los informes finales de todas las partes, en una sesión que se prolongará hasta las 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, y si es necesario, continuará el martes únicamente en horario de mañana, según la previsión de la sala.