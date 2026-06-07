Riquelme vota entre aplausos: "No son unas elecciones normales, son un referéndum"

Madrid, 7 jun (EFE).- El empresario Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó este domingo que se compromete a cumplir las promesas que hizo durante la campaña y destacó la trascendencia de los comicios, que consideró "no unas elecciones normales, sino un referéndum" en el que está en juego la venta de una parte del club en detrimento de los socios.

Riquelme depositó su papeleta en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva del Real Madrid al filo de las 11.00 horas en medido de aplausos de socios que le acompañaron hasta la urna y de algún insulto aislado.

PUBLICIDAD

"Presidente", coreó uno de los afiliados que ovacionó al empresario alicantino, al tiempo que otro le gritó "mentiroso".

El candidato, de 37 años y con número de socio 41.736, votó en la mesa 33, a la que llegó acompañado de su esposa, Malén Guirado, y algunos de los miembros de su junta directiva.

PUBLICIDAD

Riquelme se retrasó sobre el horario que tenía previsto votar debido a que se detuvo a saludar y hacerse fotos con algunos socios, como repitió también tras ejercer el sufragio una hora después de que lo hiciera su rival en las urnas, Florentino Pérez.

"Después de veinte años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios del Real Madrid fue que si nos presentábamos era para intentar parar la venta del club como primera línea roja y después, crear un proyecto profesional, serio e ilusionante. Hemos cumplido con creces esa promesa", se felicitó Riquelme.

PUBLICIDAD

El empresario alicantino garantizó a los socios que las promesas que hizo en la campaña "se van a cumplir", como los fichajes del noruego Erlig Haaland y el español Rodri Hernández, así como tratar de convencer al técnico alemán Jürgen Klopp para que ocupe el banquillo.

Riquelme destacó la trascendencia de las votaciones: "Si no dábamos este paso, el club estaba en venta. Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales después de veinte años, es probablemente el referéndum".

PUBLICIDAD

"Si hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy. Tanto en lo social, en lo deportivo y en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia", prosiguió.

Reiteró su preocupación por la situación económica del club, por lo que consideró apremiante un cambio para "construir el futuro".

"Hay muchas cosas que cambiar: transparencia, democracia, gobernanza dentro del club... Si conseguimos hoy que los socios puedan valorar y votar lo que se ha hecho en dos semanas, imagínense lo que podemos hacer en los próximos meses", aseveró Riquelme. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)