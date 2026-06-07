El español Álvaro Carpe finaliza en la tercera posición

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Álvaro Carpe (KTM) ha finalizado en la tercera posición el Gran Premio de Hungría de Moto3, en detrimento del español David Muñoz (KTM), que sufrió una caída en la última vuelta de una carrera que ganó Máximo Quiles (KTM), por delante de David Almansa (KTM). EFE

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