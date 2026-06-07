Muere un joven tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla

Sevilla, 7 jun (EFE).- Un joven de 17 años ha fallecido tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en la localidad sevillana de Gelves, según ha confirmado a EFE la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron este sábado por la tarde cuando el joven, al salir de la piscina, "tocó un electrodoméstico o directamente el enchufe, recibió una descarga eléctrica y falleció al momento".

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El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla) se ha hecho cargo de la investigación y se está a la espera de los resultados de la autopsia.

Desde el Ayuntamiento de Gelves han lamentado la muerte del menor y han trasladado su "más sincero pésame hacia sus familiares y allegados".

Debido a suceso, se ha suspendido la agenda municipal de eventos previstos para los próximos días, entre ellos el IV Festival Flamenco, y se está a la espera de informar sobre los días de luto que se decreten. EFE

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