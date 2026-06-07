Lunes, 8 de junio de 2026

Madrid, 7 jun (EFE).-

PAPA ESPAÑA.- Madrid - León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes Generales, en la tercera jornada de su visita a España, que comenzará con un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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PAPA ESPAÑA.- Madrid - El papa León XIV se reúne este lunes con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, en un intento por seguir impulsando normas y comisiones de trabajo para cerrar "una llaga todavía abierta".

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PAPA ESPAÑA.- Madrid.- El papa visita la catedral de la Almudena y posteriormente celebra un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

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DAVID SÁNCHEZ.- Badajoz - Las acusaciones populares personadas en el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo elevan a definitivas sus conclusiones en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

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GASTRONOMÍA SOSTENIBLE.- Dima (Bizkaia) - El V Encuentro de la Gastronomía Vasca reúne a más de 250 integrantes de toda la cadena de valor del sector, que reflexionan sobre cómo avanzar hacia un sector más verde y sostenible y hacia modelos más responsables conectados con la tierra, el producto, los oficios, las personas y el territorio.

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TEATRO PREMIO.- Sevilla - Se llamaba Porfirio Smerdou, era marido de Concha Altolaguirre, hermana del poeta, y la Guerra Civil le sorprendió en Málaga, donde era cónsul de México, un cargo del que se sirvió para salvar a casi 600 españoles de ambos bandos, en una peripecia rescatada por la obra de teatro "Serán solo unos días", del autor sevillano Emilio González Romero.

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