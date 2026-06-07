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88-96. Un brillante Ricky cuela en semifinales al Joventut

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Vitoria, 7 jun (EFE).- Un brillante Ricky Rubio, que manejó el partido a su antojo, lideró este domingo al Asisa Joventut, que se clasificó para las semifinales de la Liga Endesa al asaltar el Buesa Arena y eliminar al Kosner Baskonia en cuartos de final por 88-96.

El base de El Masnou dio una exhibición con 23 puntos, 28 créditos de valoración y un gran manejo del ritmo de partido, mientras que Mamadi Diakité fue el mejor del conjunto azulgrana.

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Los locales comenzaron con un 6-0, empujados por un Buesa Arena metido en el partido desde el inicio, hasta que Simon Birgander se erigió como faro verdinegro y anotó los puntos de su equipo en los primeros cinco minutos.

El ímpetu baskonista le hizo cometer excesivas faltas personales. De hecho, dos triples de Ludde Hakanson y una falta antideportiva de Eugene Omoruyi voltearon el choque (15-16).

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El Joventut aguantó el ímpetu inicial del Baskonia, pero los locales se fueron por delante tras el primer cuarto después de un triple de Kobi Simmons, 24-23.

Cada canasta del segundo asalto fue un triunfo. Se encontró más cómodo el Joventut con Ricky Rubio, que sacó varias faltas a sus rivales ante la desesperación del Buesa Arena, que vio cómo los visitantes lograron una renta de cinco puntos tras un triple de Adam Hanga.

La defensa verdinegra provocó que el Baskonia agotara varias posesiones y jugara al borde de la bocina en el cinco contra cinco, donde tuvo excesivos problemas. El partido se fue al descanso con un 38-41, con la Penya con las ideas más claras.

Ricky Rubio volvió a tomar los mandos tras el descanso y dejó canastas hechas para sus compañeros y anotó cinco puntos seguidos para poner a los suyos con un renta de 11.

Paolo Galbiati intentó cambiar el ritmo de su rival con una defensa en zona con ajustes, pero el rebote ofensivo dio aire a los verdinegros, que se mantenían por delante.

Ante la falta de claridad ofensiva, los tiros libres fueron un recurso fundamental para que el Baskonia encogiera un renta que se volvió a estirar con los triples de Ruzic y Rubio ante la zona local.

Cameron Hunt cerró el tercer acto con una canasta de calidad que dejó el partido en un 63-71 a diez minutos del final.

Los despistes defensivos de los azulgranas dieron el margen necesario a los de la Penya para seguir abriendo hueco con cinco puntos consecutivos de Jabari Parker y dos triples más de Ludde Hakanson, que multiplicaron el acierto exterior del Joventut para acariciar las semifinales, 68-82, a 6:21 del final.

El Baskonia no resolvió sus problemas ofensivos e incidió con una defensa en zona que no acabó de funcionar. Los de Galbiati se lanzaron a la desesperada en la recta final, pero el plantel de Dani Miret mantuvo la compostura para llevarse el partido contra pronóstico por 88-96.

- Ficha Técnica:

88 - Kosner Baskonia (24+14+25+25): Forrest (14), Spagnolo (9), Radzevicius (2), Kurucs (11) y Diakité (12) -cinco inicial-, Simmons (18), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (5) y Edwards (2).

96 - Asisa Joventut (23+18+30+25): Rubio (23), Kraag (1), Parker (14), Ruzic (7) y Birgander (14) -cinco inicial-, Drell (5), Vives (-), Hakanson (15), Morin (4), Hunt (8) y Hanga (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Omoruyi (min.6) y a Kurucs (min.27) y técnica a Kraag (min.27).

Incidencias: Tercer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 12.247 espectadores. EFE

jd/ism

(foto)

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