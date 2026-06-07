88-96. Un brillante Ricky cuela en semifinales al Joventut

Vitoria, 7 jun (EFE).- Un brillante Ricky Rubio, que manejó el partido a su antojo, lideró este domingo al Asisa Joventut, que se clasificó para las semifinales de la Liga Endesa al asaltar el Buesa Arena y eliminar al Kosner Baskonia en cuartos de final por 88-96.

El base de El Masnou dio una exhibición con 23 puntos, 28 créditos de valoración y un gran manejo del ritmo de partido, mientras que Mamadi Diakité fue el mejor del conjunto azulgrana.

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Los locales comenzaron con un 6-0, empujados por un Buesa Arena metido en el partido desde el inicio, hasta que Simon Birgander se erigió como faro verdinegro y anotó los puntos de su equipo en los primeros cinco minutos.

El ímpetu baskonista le hizo cometer excesivas faltas personales. De hecho, dos triples de Ludde Hakanson y una falta antideportiva de Eugene Omoruyi voltearon el choque (15-16).

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El Joventut aguantó el ímpetu inicial del Baskonia, pero los locales se fueron por delante tras el primer cuarto después de un triple de Kobi Simmons, 24-23.

Cada canasta del segundo asalto fue un triunfo. Se encontró más cómodo el Joventut con Ricky Rubio, que sacó varias faltas a sus rivales ante la desesperación del Buesa Arena, que vio cómo los visitantes lograron una renta de cinco puntos tras un triple de Adam Hanga.

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La defensa verdinegra provocó que el Baskonia agotara varias posesiones y jugara al borde de la bocina en el cinco contra cinco, donde tuvo excesivos problemas. El partido se fue al descanso con un 38-41, con la Penya con las ideas más claras.

Ricky Rubio volvió a tomar los mandos tras el descanso y dejó canastas hechas para sus compañeros y anotó cinco puntos seguidos para poner a los suyos con un renta de 11.

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Paolo Galbiati intentó cambiar el ritmo de su rival con una defensa en zona con ajustes, pero el rebote ofensivo dio aire a los verdinegros, que se mantenían por delante.

Ante la falta de claridad ofensiva, los tiros libres fueron un recurso fundamental para que el Baskonia encogiera un renta que se volvió a estirar con los triples de Ruzic y Rubio ante la zona local.

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Cameron Hunt cerró el tercer acto con una canasta de calidad que dejó el partido en un 63-71 a diez minutos del final.

Los despistes defensivos de los azulgranas dieron el margen necesario a los de la Penya para seguir abriendo hueco con cinco puntos consecutivos de Jabari Parker y dos triples más de Ludde Hakanson, que multiplicaron el acierto exterior del Joventut para acariciar las semifinales, 68-82, a 6:21 del final.

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El Baskonia no resolvió sus problemas ofensivos e incidió con una defensa en zona que no acabó de funcionar. Los de Galbiati se lanzaron a la desesperada en la recta final, pero el plantel de Dani Miret mantuvo la compostura para llevarse el partido contra pronóstico por 88-96.

- Ficha Técnica:

88 - Kosner Baskonia (24+14+25+25): Forrest (14), Spagnolo (9), Radzevicius (2), Kurucs (11) y Diakité (12) -cinco inicial-, Simmons (18), Villar (-), Luwawu-Cabarrot (15), Omoruyi (5) y Edwards (2).

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96 - Asisa Joventut (23+18+30+25): Rubio (23), Kraag (1), Parker (14), Ruzic (7) y Birgander (14) -cinco inicial-, Drell (5), Vives (-), Hakanson (15), Morin (4), Hunt (8) y Hanga (5).

Árbitros: Carlos Peruga, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Omoruyi (min.6) y a Kurucs (min.27) y técnica a Kraag (min.27).

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Incidencias: Tercer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en el Buesa Arena de Vitoria ante 12.247 espectadores. EFE

jd/ism

(foto)