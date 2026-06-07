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Mitch Johnson: "No hay nada como el Madison Square Garden"

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Chicago (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Mitch Johnson, técnico de los San Antonio Spurs, aseguró este domingo su equipo debe encarar el tercer partido de las Finales NBA sin pensar en el pasado ni en el futuro, pese a reconocer el nivel del escenario, un Madison Square Garden neoyorquino que considera único.

"Tenemos un partido mañana por la noche a las 20.30 en el Madison Square Garden. Es el único partido que importa. Tenemos que venir aquí preparados para ganarlo", resumió Johnson en el día de medios previo al tercer encuentro de unas Finales NBA que los Spurs pierden 2-0 tras caer en los dos duelos jugados en Texas.

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El preparador de los Spurs no duda de que sus jugadores encararán el encuentro con la mentalidad correcta.

"Como un partido de Finales. Creo que hay suficiente en juego como para que lo tratemos como corresponde. Creo que, obviamente, habrá muchísima emoción alrededor del partido. No hay nada como este pabellón. Y a eso se le suman las circunstancias añadidas", dijo.

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"Hemos tenido la suerte de jugar aquí algunos partidos recientemente que, aunque no eran de Finales, sí fueron, por ejemplo, en Navidad. Y, de nuevo, creo que con toda la atención extra alrededor de Víctor Wembanyama y habiendo estado ya unas cuantas veces en este pabellón, hemos vivido algo de eso. Esperaría que mañana sea todavía más que eso. Va a ser un ambiente muy divertido", prosiguió. EFE

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