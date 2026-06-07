Espana agencias

El Legión XIII gana por equipos en Valderrama con Hatton y Rahm

Guardar
Google icon

Cádiz, 7 jun (EFE).- La formación Legión XIII, capitaneada por el español Jon Rahm, se adjudicó este domingo el título por equipos del LIV Golf Andalucía tras terminar con un acumulado de siete golpes bajo par en el gaditano Real Club Valderrama, con el ganador del torneo individual, el británico Tyrrel Hatton, en sus filas.

En esta novena cita del circuito saudí, disputada desde el pasado jueves en Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), la ventaja de la escuadra que, junto a Rahm y Hutton, componen el británico Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt fue notable, al aventajar en seis golpes al segundo clasificado, el equipo 4Aces GC (-1).

PUBLICIDAD

Legión XIII firmó vueltas de +2, -5, -1 y -3 entre sus integrantes para cerrar la competición con un total de -7.

En el tercer puesto acabó con un acumulado de +1 el conjunto latinoamericano Torque GC, compuesto por el tercer clasificado individual, el mexicano Abraham Ancer, además de por su compatriota Carlos Ortiz, el colombiano Sebastián Muñoz y el capitán, el chileno Joaquín Niemann.

PUBLICIDAD

A las puertas del podio se quedó Ripper GC, cuarto con un total de +4, y compartieron la quinta plaza Crushers GC y Fireballs GC, ambos con +6. EFE

jsb/cc/sab

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miret: Ricky es nuestro líder y ha aparecido en el momento clave

Infobae

Antonelli se consagra con un 'repóker' y el triunfo más joven de la historia en Mónaco

Infobae

Anulados 400 votos por correo a Florentino Pérez por tener doble sello

Infobae

97-100. Coruña asciende a ACB con una épica remontada ante Estudiantes

Infobae

Una mujer de 67 años muere ahogada en la playa de La Pineda, en Vila-seca (Tarragona)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas