El Legión XIII gana por equipos en Valderrama con Hatton y Rahm

Cádiz, 7 jun (EFE).- La formación Legión XIII, capitaneada por el español Jon Rahm, se adjudicó este domingo el título por equipos del LIV Golf Andalucía tras terminar con un acumulado de siete golpes bajo par en el gaditano Real Club Valderrama, con el ganador del torneo individual, el británico Tyrrel Hatton, en sus filas.

En esta novena cita del circuito saudí, disputada desde el pasado jueves en Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), la ventaja de la escuadra que, junto a Rahm y Hutton, componen el británico Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt fue notable, al aventajar en seis golpes al segundo clasificado, el equipo 4Aces GC (-1).

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Legión XIII firmó vueltas de +2, -5, -1 y -3 entre sus integrantes para cerrar la competición con un total de -7.

En el tercer puesto acabó con un acumulado de +1 el conjunto latinoamericano Torque GC, compuesto por el tercer clasificado individual, el mexicano Abraham Ancer, además de por su compatriota Carlos Ortiz, el colombiano Sebastián Muñoz y el capitán, el chileno Joaquín Niemann.

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A las puertas del podio se quedó Ripper GC, cuarto con un total de +4, y compartieron la quinta plaza Crushers GC y Fireballs GC, ambos con +6. EFE

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