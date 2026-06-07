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2-0. El Zamora remonta, se clasifica en la prórroga y se medirá al Sabadell por el ascenso

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Un gol de penalti en el minuto 97, en el tiempo añadido de la segunda parte, tras la revisión en el monitor a pie de campo y transformado por Carlos Ramos, anotó este domingo el 2-0, forzó la prórroga y dirigió al Zamora a la final por el ascenso a LaLiga Hypermotion con el Sabadell, tras eliminar a un Villarreal B en inferioridad numérica desde el minuto 45.

El conjunto local niveló en el estadio Ruta de la Plata la derrota por 2-0 del encuentro de ida en la localidad castellonense y se clasificó por su mejor posición en la liga regular.

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En el minuto 22, un saque de falta de Carlos Ramos, más un centro que un disparo directo, no lo remató nadie y terminó adentro de la portería del equipo castellonense para el 1-0, con solo un tanto de ventaja para el resto del duelo, con la complicación que supuso la expulsión de Gaitán y las ocasiones posteriores del conjunto castellanoleonés.

Ya en el 96, unos instantes antes del final del tiempo añadido decretado, el árbitro señaló el punto de penalti tras la revisión en el vídeo de una acción dentro del área del Villarreal.

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La pena máxima la transformó Carlos Ramos, de nuevo, en el 97 para igualar el marcador, forzar la prórroga y con la ventaja ya en la eliminatoria que finalmente aprovechó.

Su rival en la final por el ascenso será el Sabadell, que eliminó el pasado viernes al Real Madrid Castilla. EFE

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