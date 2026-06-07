Temas del día de EFE España del lunes 8 de junio de 2026

PAPA ESPAÑA

Madrid - León XIV pronuncia este lunes un esperado discurso en el Congreso de los Diputados en una sesión conjunta de las Cortes Generales, en la tercera jornada de su visita a España, que comenzará con un encuentro en la Nunciatura con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Madrid - El papa León XIV ha querido aprovechar su viaje a España para reunirse este lunes en la Nunciatura con algunas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, en su intento por cerrar una "llaga" que considera "todavía abierta".

- 09:30h: Encuentro del papa León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nunciatura Apostólica.

- 10:30h: Visita del papa al Congreso de los Diputados.

- 16:15h: El papa se reúne en la Nunciatura con víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

- 18:00h: El papa visita la catedral de la Almudena.

- 19:00h: El papa celebra un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.

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DAVID SÁNCHEZ

Badajoz - Las acusaciones populares personadas en el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo elevan a definitivas sus conclusiones en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

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VIVIENDA PRECIOS

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este lunes da conocer los precios de la vivienda del primer trimestre de 2026 tras encarecerse un 12,7 % de media en 2025, la tasa más alta desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023549641) (Infografía)

IMPUESTOS IRPF

Madrid - Los asesores fiscales advierten de que la falta de actualización del beneficio fiscal para los contribuyentes que conviven con sus ascendientes (padres o abuelos) deja a cada vez más colectivos fuera y "va a llegar un momento en que ningún hijo podrá aplicarlo".

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CNIO CRISIS

Madrid - El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúne para decidir sobre el futuro de la dirección científica del organismo, después de que el investigador Raúl Rabadán, elegido en un concurso internacional, decidiera la pasada semana no asumir el puesto.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023519793)

GASTRONOMÍA SOSTENIBLE

Dima (Bizkaia) - El V Encuentro de la Gastronomía Vasca reúne a más de 250 integrantes de toda la cadena de valor del sector, que reflexionan sobre cómo avanzar hacia un sector más verde y sostenible y hacia modelos más responsables conectados con la tierra, el producto, los oficios, las personas y el territorio.

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TEATRO PREMIO

Sevilla - Se llamaba Porfirio Smerdou, era marido de Concha Altolaguirre, hermana del poeta, y la Guerra Civil le sorprendió en Málaga, donde era cónsul de México, un cargo del que se sirvió para salvar a casi 600 españoles de ambos bandos, en una peripecia rescatada por la obra de teatro "Serán solo unos días", del autor sevillano Emilio González Romero.

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MODA TENDENCIAS

Madrid - El enlace de la cantante Dua Lipa con su prometido Callum Turner luciendo un espléndido diseño chaqueta y falda ha permitido recordar el de Mick Jagger con su primera esposa Bianca en 1971, dos momentos impactantes que han desvelado la personalidad y elegancia de dos novias con una elección que no es tan poco habitual como imaginamos. Inmaculada Tapia

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- GOBIERNO PRESIDENCIA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, es entrevistado en el programa 'Las Mañanas', de RNE. (Texto)

09:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Encuentro del papa León XIV con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nunciatura Apostólica. Avenida de Pío XII, 46.

10:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Encuentro del papa León XIV con los miembros del Parlamento español en una sesión conjunta de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados.

11:00h.- Illa de Arousa (Pontevedra).- PARTIDOS BNG.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comparece sobre la movilización convocada en defensa del Ulla y la ría de Arousa. Paseo O Cantiño. (Texto)

11:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Encuentro del papa León XIV con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española (CEE), que este año conmemora su 60 aniversario. Conferencia Episcopal Española. C/ Añastro, 1.

11:45h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de dirección del partido. Calle Génova 13

12:30h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso Congreso de los Diputados (Texto) (Foto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ofrece una rueda de prensa para analizar la actualidad política. (c/Pallars, 191) (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JUNTS.- Rueda de prensa de Junts desde la sede del partido. Sede de Junts (Passatge Bofill 9) y streaming.

13:30h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso Congreso de los Diputados (Texto) (Foto).

16:15h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El papa se reúne en la Nunciatura con víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Nunciatura (Texto)

18:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El papa participa en una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena. Catedral de la Almudena.

19:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Encuentro del papa León XIV con la comunidad diocesana de la Provincia Eclesiástica de Madrid (diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá). Estadio Santiago Bernabéu.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA PRECIOS.- El INE publica el Índice de Precios de Vivienda del primer trimestre con datos por comunidades autónomas. (Texto)

Madrid.- AGENCIA TRIBUTARIA.- El sindicato CSIF convoca un paro de 24 horas en la Agencia Tributaria. Movilizaciones similares se producen en Sevilla y Valencia. (Texto)

10:00h.- Madrid.- FRAUDE FISCAL.- Prosigue en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el empresario José María Aristrain por fraude fiscal de más de 210 millones de euros. Audiencia Provincial, c/ Santiago de Compostela, 96.

11:15h.- Barcelona.- PIMEC COMERCIO.- Pimec Comerç celebra la segunda edición de la Cumbre del Comercio de Cataluña, con la participación de 200 empresarios y empresarias del sector. CCCB (Carrer de Montalegre, 5, Barcelona)

12:00h.- Bilbao.- TASA TURÍSTICA.- Las Juntas Generales de Bizkaia, en Comisión de Hacienda y Finanzas, debaten y aprueban, previsiblemente, el Proyecto de Norma Foral del Impuesto sobre Estancias Turísticas en los municipios del territorio. Sede Administrativa de las Juntas Generales. (Texto)

12:00h.- Madrid.- DEFENSA COMUNICACIÓN.- CESEDEN celebra el evento de presentación del nuevo informe del Observatorio Defensa y Sociedad sobre la presencia digital de las compañías de Defensa. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- COMERCIO CANARIAS.- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su vicepresidente, Manuel Domínguez, se reúnen con el Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias.

16:00h.- Madrid.- TRANSPORTES SENADO.- La Comisión de Transportes del Senado debate varias mociones, entre ellas una de la Izquierda Confederal para que el combustible de las aeronaves privadas tributen de igual forma que lo hace el resto de combustibles de uso privado, como la gasolina y el gasóleo.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Badajoz.- DAVID SÁNCHEZ.- Las acusaciones populares personadas en el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo elevan a definitivas sus conclusiones en el juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. Audiencia Provincial (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- A Coruña.- JUICIO ASESINATO.- Juicio por el crimen que acabó con la vida de Yoel Quispe, un joven de 22 años, en la madrugada de Nochebuena de 2023, con tres acusados para los que la acusación particular pide 25 años de cárcel, mientras la Fiscalía solo acusa a uno y reclama 14 años. Audiencia Provincial. Sección segunda.

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- La Audiencia Nacional juzga a 17 acusados de enaltecimiento del terrorismo por el 'ongi etorri' (homenaje de bienvenida) al etarra Ibai Aginaga en su pueblo natal, Berango (Vizcaya). C/ García Gutiérrez (Texto)

11:30h.- Madrid.- GOBIERNO INTERIOR.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita el Consejo General del Notariado, en Madrid. C/ Silvano, 55.

13:00h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una reunión, por videoconferencia, con el mando del contingente español en Letonia, en la sede del Ministerio.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, hace declaraciones a los medios para denunciar el bloqueo de la ley de imprescriptibilidad que se tramita en el Congreso para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes. Inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en España. Av. de Pío XII, 46.

09:30h.- Cáceres.- CURSOS VERANO/OTOÑO.- Presentación de los XXVII Cursos Internacionales de Verano/Otoño de la Universidad de Extremadura, en la que interviene el rector, Pedro Fernández Salguero. Espacio UEx de Cáceres (Avenida Virgen de la Montaña, 14)

10:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Las asociaciones y colectivos de víctimas de abusos en la Iglesia hacen declaraciones a los medios con motivo de la visita del papa a España. Inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en España, Av. de Pío XII, 46. (Texto)

10:00h.- Valencia.- HUELGA PROFESORADO.- La huelga indefinida del profesorado valenciano de la enseñanza pública no universitaria inicia su quinta semana, con la celebración de la undécima reunión de la mesa negociadora entre la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos de docentes y mientras la acampada en el centro de València cumple una semana. Conselleria de Educación, Avda campoanar, 32 (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- Presentación del informe "La gobernanza integral del acceso de medicamentos en España: hacia un nuevo modelo de acceso eficiente, equitativo y centrado en el paciente", de la Fundación Gaspar Casal. Palacio de Santoña (Calle Huertas, 13)

10:30h.- El Puerto de Santa María (Cádiz).- ANGEL LEÓN.- El chef Ángel León acerca la marisma que está restaurando junto a su restaurante Aponiente a la comunidad de hosteleros que forma parte de la iniciativa "Hacemos cocina" de la Guía Repsol. Restaurante Aponiente (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Dima (Bizkaia).- GASTRONOMÍA SOSTENIBLE.- V Encuentro de la Gastronomía Vasca. Garena Jatetxea. (Texto) (Foto)

11:15h.- Toledo.- PRUEBA UNIVERSIDAD.- Comienzan las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha. Atención a los medios a las 11:15 horas en el exterior de la puerta principal de los tribunales en los campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina; los medios gráficos podrán coger imágenes a las 11:45 horas. (Texto) (Foto).

14:15h.- Madrid.- ENFERMEDADES INFECCIOSAS.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura la jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado 18-20.

19:00h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- Visita para periodistas a la Torre Glòries, que permite observar la Sagrada Familia y que se iluminará durante la visita del papa de forma extraordinaria con la imagen de la cruz de la Torre de Jesús y el lema "Alzad la mirada" Torre Glòries (Texto).

19:30h.- Santa Coloma.- DÍA DE LA RIOJA.- La presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, pronuncia el pregón del Día de La Rioja. Plaza (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- San Sebastián.- CURSOS VERANO.- La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el rector de la Universidad del País Vasco, Joxerramon Bengoetxea, presentan la 45 edición de los Cursos de Verano que arrancará a finales de junio e incluirá 133 ciclos y 29 talleres. Palacio Miramar (Texto).

11:00h.- Madrid.- ARTE GRÁFICO.- La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presenta una exposición de Elena Jiménez, Premio Nacional de Arte Gráfico, en rueda de prensa junto al director de la Academia, Tomás Marco Alcalá 13.

11:00h.- Ferrol.- BRAIS LORENZO.- El fotoperiodista Brais Lorenzo, colaborador de EFE recientemente galardonado en el marco del World Press Photo, presenta en Ferrol su proyecto expositivo "Habitar el vacío", en el que reflexiona sobre la resistencia al declive del rural gallego. Sede de Afundación, Plaza de la Constitución. (Texto) (Foto)

11:00h.- Sevilla.- FESTIVAL POESÍA.- Rueda de prensa del II Festival de Literatura y Poesía Escénica ‘FLYPE’ que reunirá el 11, 12 y 13 de junio a las voces más destacadas de la poesía oral contemporánea. Biblioteca Felipe González (Calle Torneo s/n).

12:00h.- Barcelona.- MATTHEW TREE.- El escritor británico Matthew Tree presenta su último libro, 'Gairebé tot', escrito en catalán, en el que se enfrenta a la 'historia desconocida' de su padre. Ona - Pau Claris (Texto)

12:00h.- Madrid.- ARTE GRÁFICO.- La Calcografía Nacional, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando inaugura la exposición 'Elena Jiménez. Premio Nacional de Arte Gráfico'. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

12:00h.- Santander.- CIENCIA MUJER.- Un exposición sobre la ilustradora, científica y colaboradora de la primera estación biológica marina Luisa de la Vega (1863-1944) se abre al público este lunes en el Museo Marítimo del Cantábrico.

18:30h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- El humor en Jane Austen: un homenaje a la escritora en el 250 aniversario de su nacimiento. Pabellón Caixabank.

19:00h.- Barcelona.- LETRAS CATALANAS.- Òmnium Cultural entrega el 58º Premi d’Honor de les Lletres Catalanes al escritor mallorquín Biel Mesquida. Palau de la Música Catalana (Texto) (Foto)

EFE

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