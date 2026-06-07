La selección española suma ante Bosnia su segunda victoria en la Liga Europea masculina

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- La selección española sumó este domingo su segunda victoria en la Liga Europea masculina al superar por 3-0 (27-25/25-19/25-13) a la de Bosnia-Herzegovina en un encuentro en el que el equipo de Hubert Henno fue de menos a más.

España fue creciendo en su juego con la eficacia de Jordi Ramón y Andrés Villena en remate y una progresiva mejora en bloqueo para controlar el ataque bosnio, informa la RFEVB.

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El equipo español completa el primer fin de semana de competición con dos triunfos (Suiza 3-1 t Bosnia) y centra sus objetivos ya en su viaje a Rumanía de la próxima semana, donde se medirá el sábado con Azerbaiyán y el domingo con la anfitriona Rumanía para mantener su camino victorioso por la edición de 2026 de Liga Europea. EFE