José Manuel Almuzara: el "momentazo" de la visita del papa será ante la tumba de Gaudí

Barcelona, 7 jun (EFE).- A unos días de cumplirse 34 años de la constitución de la Asociación pro Beatificación de Antoni Gaudí, el arquitecto José Manuel Almuzara, uno de sus impulsores y su presidente hasta 2023, cree que el "momentazo" de la visita del papa León XIV en Barcelona será cuando se detenga ante la tumba de Antoni Gaudí.

En una entrevista con EFE, Almuzara, que acaba de publicar el libro 'Gaudí, el arquitecto del alma', ha indicado que, cuando ello ocurra, para él será más importante, incluso, que cuando el pontífice bendiga e inaugure la torre de Jesucristo del templo de la Sagrada Familia.

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El también escritor, que constituyó la asociación probeatificación junto al ingeniero Josep Maria Tarragona, el sacerdote Ignasi Segarra, el arquitecto Javier Fransitorra y el escultor Etsuro Sotoo, el 10 de junio de 1992, rememora que lo hicieron con el objetivo de promover la beatificación del arquitecto.

Opina ahora que el hecho de que el papa baje a rezar ante la tumba del artista catalán es una "ratificación" de la declaración de 'venerable' por parte del papa Francisco en abril de 2025, el paso que puede llevarle a ser reconocido beato y, posteriormente, santo.

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"Una imagen vale más que mil palabras, será un reconocimiento, para mí, el momento más emocionante y esencial de esta visita del papa", asevera Almuzara.

A la vez, ha deseado que el proceso de beatificación prosiga una vez que se conozca el resultado del estudio de un milagro debido a su intercesión y no obvia que, para que sea canonizado o hecho santo, se precisa un segundo milagro obrado por intercesión, después de ser proclamado beato.

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El día que sea declarado beato, ha dicho Almuzara, la Asociación pro Beatificación de Gaudí acudirá al registro de entidades de la Generalitat y se dará de baja porque su fin se habrá cumplido.

En 2023, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, constituyó la Asociación Canónica Antoni Gaudí, que tomó el relevo de esta entidad de carácter civil.

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En su nuevo ensayo, 'Gaudí, el arquitecto del alma' (Rocaeditorial), José Manuel Almuzara busca dar a conocer de una forma "personal, reflexiva y subjetiva" al "hombre, arquitecto y cristiano".

Del Gaudí hombre destaca que fue un "modelo de vida", alguien que se esforzó en "cumplir con sus circunstancias familiares, sociales y de relaciones humanas y profesionales", mientras que del Gaudí arquitecto subraya que fue un "genio", un "pionero" en aplicar las leyes de la naturaleza a la arquitectura, un "precursor" de la sostenibilidad y del reciclaje, un profesional que "defendió" el trabajo individual y en equipo.

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Como cristiano, argumenta, fue alguien que puso sus "dones al servicio de Dios y de los hombres, con caridad, misericordia y humildad".

A Almuzara le gusta decir, además, que con su nombre y sus dos apellidos, Antoni Gaudí Cornet, se puede definir y resumir muy bien su vida y su obra.

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Antoni, apunta, significa en el lenguaje romano, el que se enfrenta a la adversidad; Gaudí, en catalán, quiere decir disfrutar, mientras que Cornet se puede traducir como "corazón limpio". "Esta es la biografía más simple y breve que describe a Gaudí", apostilla.

Entiende que fue un hombre que desde pequeño se "enfrentó a la adversidad por una enfermedad que no le permitía ir al colegio", posteriormente perdió a su madre y vio morir a cuatro hermanos y tampoco tuvo suerte con las mujeres de las que se enamoró.

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Fue un "incomprendido" por algunas de sus propuestas y también envidiado, pero, según Almuzara, "supo manejar todo ello", recordando que fue "arquitecto y cristiano a la vez".

Tampoco olvida que en uno de sus bolsillos llevaba unas avellanas de su tierra natal y en otro, un rosario, porque "hay que cuidar el cuerpo y el alma".

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Para Almuzara, la vida de Gaudí fue su "obra más perfecta", un legado de "fe, esfuerzo y esperanza, que sigue inspirando cien años después". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8000540662)