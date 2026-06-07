Nueva victoria del líder del Mundial, el español Máximo Quiles

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado una nueva victoria, al imponerse con autoridad en el Gran Premio de Hungría de Moto3, disputado este domingo en el circuito de Balaton Park, por delante de los también españoles David Almansa (KTM) y David Muñoz (KTM).
Hubo bandera roja en la última vuelta, por lo que la clasificación se establece sobre la decimonovena vuelta. EFE
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