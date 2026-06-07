León XIV preside la procesión del Corpus Christi por Cibeles y la calle Alcalá

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa León XIV preside este domingo la procesión del Corpus Christi por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá tras una custodia del Santísimo Sacramento de 1943 y que se guarda en el Museo de la Catedral de la Almudena.

El pontífice procesiona bajo palio, una tradición antigua que León XIV recuperó el año pasado en el Corpus por las calles de Roma.

En la procesión, también participan varios niños que han hecho la comunión este año, un grupo de laicos, prestíberos, todos los cardenales, arzobispos y obispos.

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La procesión del Corpus Christi recorrerá unos 600 metros, saliendo por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José para regresar hacia la plaza de Cibeles por el otro carril. EFE

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