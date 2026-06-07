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El Parlamento andaluz se constituye el jueves sin mayoría absoluta tras el 17M

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El Parlamento andaluz celebra este próximo jueves, 11 de junio, la sesión constitutiva de su XIII legislatura, que echará a andar tras las elecciones autonómicas celebradas el pasado 17 de mayo, en las que el PP-A revalidó su victoria de 2022, si bien se quedó, con 53 escaños, a dos de repetir una mayoría absoluta como la que le ha acompañado en la legislatura precedente, por lo que ningún grupo parte en esta nueva etapa de la autonomía andaluza con una mayoría suficiente por sí solo.

La sesión constitutiva se desarrollará a partir de las 12,00 horas en la Sala Alberto Jiménez Becerril de la institución, que servirá así de espacio alternativo al salón de plenos, que se encuentra en estos momentos cerrado por unas obras de restauración.

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Así, dicha sala se ha habilitado como salón de plenos provisional para los próximos meses, ya que está previsto que en torno a septiembre pueda reabrir el hemiciclo tradicional.

El presidente del Parlamento de la XII legislatura, Jesús Aguirre, convocó formalmente a los 109 diputados electos tras los comicios del 17M a esta sesión constitutiva en un anuncio fechado el pasado 26 de mayo, consultado por Europa Press, "de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto del Presidente 2/2026, de 23 de marzo, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones", en el que ya se fijaba el 11 de junio como la fecha para la constitución de la renovada Cámara andaluza.

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Jesús Aguirre es uno de los 109 diputados electos de la XIII legislatura --en su caso, por la provincia de Córdoba--, si bien se desconoce el nombre de quien presidirá el Parlamento en esta nueva etapa, toda vez que los grupos no han dado a conocer aún a candidatos a dicha responsabilidad, y ninguna formación parte con una mayoría absoluta que le garantice de antemano la elección de quien proponga como aspirante a este puesto.

Desde el PP han confirmado públicamente que tienen previsto contactar con Vox e iniciar negociaciones con dicho partido al hilo del resultado de las elecciones del 17 de mayo, toda vez que ambas formaciones sumarían mayoría absoluta en la Cámara. Además, los dos partidos han sellado en los últimos meses acuerdos para gobernar en coalición en las otras tres comunidades que han celebrado elecciones desde el pasado mes de diciembre, que son Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones todas ellas en las que los 'populares' ganaron los comicios pero sin mayoría absoluta.

CÓMO SE DESARROLLA LA SESIÓN CONSTITUTIVA

El Reglamento del Parlamento detalla cómo se debe desarrollar la sesión constitutiva de la Cámara, que "será presidida, inicialmente, por el diputado o diputada electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de secretarios, por los dos más jóvenes".

En esta nueva legislatura, el diputado electo de mayor edad volverá a ser, como en la anterior, el citado Jesús Aguirre, que nació el 29 de agosto de 1955, por lo que tiene actualmente 70 años, mientras que los dos parlamentarios más jóvenes proceden en este caso del grupo de Adelante Andalucía, y son Javier Montes --su número dos por Sevilla, que tiene 26 años--, y Luis Rodrigo, que encabezó la lista de esta formación por Málaga y tiene 27 años.

Según lo establecido en el Reglamento, "el presidente o presidenta declarará abierta la sesión y un secretario o secretaria dará lectura al Decreto de Convocatoria" y "a la relación de diputados electos", tras lo que se procederá a la elección de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con un procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 de dicha normativa de la Cámara.

En concreto, el Reglamento establece que las votaciones para la elección de estos cargos "se harán por medio de papeletas que los diputados entregarán" a quien presida la Mesa de Edad "para que sean depositadas en la urna preparada con dicha finalidad".

Las votaciones de presidente o presidenta, vicepresidentes y secretarios "se harán sucesivamente", si bien "concluida cada votación, se procederá al escrutinio" de la misma.

Para la elección de presidente o presidenta, "cada miembro del Parlamento escribirá un solo nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga la mayoría absoluta". Si no la hubiera, "se repetirá la elección entre los dos diputados que se hayan acercado más a la mayoría, y resultará elegido quien obtenga el mayor número de votos".

En caso de empate, "se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos y, si el empate persistiera después de cuatro votaciones, se considerará elegido el candidato o candidata propuesto individual o conjuntamente por los partidos, coaliciones o grupos con mayor respaldo electoral, atendiendo, incluso, al criterio de lista más votada en las elecciones", precisa el Reglamento del Parlamento.

Para la elección de los tres vicepresidentes, cada diputado "escribirá un nombre en la papeleta y resultarán elegidos quienes por orden correlativo obtengan la mayoría de votos", y de la misma forma "serán elegidos los tres secretarios". Si en alguna votación se produjese empate, "se celebrarán sucesivas votaciones entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido".

TODOS LOS GRUPOS DEBEN TENER REPRESENTACIÓN EN LA MESA

"Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá presentar más de un candidato o candidata para cada uno de los puestos de la Mesa", precisa también el Reglamento, que especifica asimismo que "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa".

Concluidas las votaciones para la elección de los miembros de la Mesa, "quienes resulten elegidos ocuparán sus puestos", y quien haya sido elegido para presidir la Cámara "prestará y solicitará de los demás diputados el juramento o la promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía", para lo que los parlamentarios "serán llamados por orden alfabético".

A continuación, el presidente "declarará constituido el Parlamento de Andalucía y levantará la sesión", según la regulación recogida en el Reglamento, donde se indica igualmente que la constitución del Parlamento "será comunicada por su presidente o presidenta al Rey, al Senado, al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación".

El sindicato CGT ha convocado un paro parcial coincidiendo con esta sesión constitutiva y una concentración ante la puerta de la sede del Parlamento ubicada en la calle San Juan de Ribera "exigiendo la inmediata reincorporación" de tres ujieres "despedidos", según anunció la organización hace unos días.

El Parlamento andaluz ha contado con once presidentes distintos desde su primera legislatura, constituida en 1982, de los que ocho han sido hombres --Antonio Ojeda, Ángel López, José Antonio Marín Rite, Diego Valderas, Francisco Javier Torres Vela, Manuel Gracia, Juan Pablo Durán y Jesús Aguirre--, y tres mujeres; en concreto, María del Mar Moreno, Fuensanta Coves y Marta Bosquet.

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EuropaPress

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