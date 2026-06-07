El papa reúne a las artes, la economía y el deporte: Banderas, Garamendi y Carolina Marín

Madrid, 7 jun (EFE).- Antonio Banderas, la bailaora Sara Baras, la cantante Rozalén, las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales, además de los sindicalistas Unai Sordo, Pepe Álvarez, y el presiente de los empresarios (CEOE), Antonio Garamendi, han sumado sus voces este domingo en un mensaje compartido ante un emocionado papa León XIV.

Un ovación de siete minutos le ha arropado a su llegada al Movistar Arena, donde se han congregado unas 15.000 personas y en cuyo escenario se ha emocionado, según se ha podido ver a través e las pantallas que han retransmitido el acto, una emoción también palpable tras leer su discurso.

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Los periodistas Carlos Franganillo y Lara Siscar han sido los encargados de conducir este domingo el acto "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte", al que han acudido representantes de todas estas disciplinas, además de miembros del Gobierno como Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera; Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Milagros Tolón, ministra de Educación.

El acto ha reunido además a una variopinta lista de invitados como Mario Vaquerizo, José Mota, Tamara Falcó, Iñaki Gabilondo, la modelo Eugenia Silva o la chef Samantha Vallejo Nájera.

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El primero en intervenir ante el papa ha sido el actor Antonio Banderas con un emotivo discurso, interrumpido en varias ocasiones por los aplausos del público, y en el que ha recordado sus primeras procesiones de Semana Santa y el fervor de las saetas para concluir orgulloso: "Estoy hoy aquí confesando haber sido víctima del hechizo de Dios".

Un discurso que el pontífice estadounidense ha aplaudido y agradecido al actor al entregarle un obsequio, al igual que a otros participantes.

Tras Banderas, han intervenido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Ángela de Miguel.

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Juntos han reivindicado el valor del diálogo social y la negociación colectiva para afrontar con un nuevo contrato social los desafíos a los que se enfrentan empresas y trabajadores.

Representando a la comunidad educativa ha intervenido José María Coello de Portugal, vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, para reivindicar la función social de la educación donde "todos deben reconocerse y sentirse integrados".

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Carolina Marín, con un crucifijo de piedras de colores, y Teresa Perales, con una coqueta chaqueta de botones con pompón, han pronunciado un discurso conjunto en el que han resaltado el valor del deporte. Marín ha entregado a León XIV una raqueta de bádminton.

Durante los momentos previos a la llegada del pontífice, han amenizado la espera las actuaciones del coro de la Escuela Superior de Canto y el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria y la Escuela Superior de Canto de la Comunidad de Madrid.

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La bailaora flamenca Sara Baras junto a su compañía ha llenado el escenario de color con mantones extendidos en el suelo para representar un fragmento de su último espectáculo, 'Vuela', un homenaje a Paco de Lucía.

Una actuación que se ha desarrollado en un silencio absoluto hasta que el auditorio ha prorrumpido en aplausos, incluidos los del León XIV, que ha ido siguiendo el ritmo con la cabeza.

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Visiblemente emocionada, Rozalén ha cerrado el acto con la canción 'Y busqué', una metáfora sobre la mirada hacia el interior de uno mismo. EFE

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