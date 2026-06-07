El inglés Hatton resiste la arremetida de Rahm y se corona campeón en Valderrama

Cádiz, 7 jun (EFE).- El inglés Tyrrell Hatton se impuso este domingo en el LIV Golf Andalucía, noveno torneo de este circuito que se disputó desde el jueves en el gaditano Real Club Valderrama, tras completar las cuatro jornadas en cabeza y acabar con 11 golpes bajo par resistiendo la arremetida del español Jon Rahm, que remontó hasta la segunda plaza (-9).

En una jornada final marcada por la emoción hasta los últimos hoyos en este campo de la urbanización de Sotogrande, en el municipio de San Roque (Cádiz), Hatton cimentó su triunfo con una notable regularidad al firmar vueltas de 67, 69 y 67 golpes en las tres primeras jornadas y cerrar el torneo con una tarjeta de 70 que, aunque fue la peor suya de los cuatro días, le sirvió para conservar el liderato y sumar una victoria de prestigio en uno de los recorridos más exigentes del calendario LIV.

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Jon Rahm, líder de la clasificación general del campeonato, ha sido el mejor de los representantes españoles y protagonizó una gran remontada este domingo con 67 golpes, partiendo con fuerza desde el inicio con un birdie en el hoyo dos y un eagle en el 4.

A pesar de verse lastrado en el hoyo 9 con un bogey, dos nuevos birdies en las banderas 15 y 17 le hicieron soñar con el triunfo. El golfista vasco, que había arrancado el torneo con una discreta vuelta de 73 golpes, reaccionó con recorridos de 67, 68 y 67 para finalizar con 275 impactos (-9).

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Su sólida actuación en las tres últimas jornadas le permitió escalar hasta la segunda posición y mantenerse en la pelea por la victoria prácticamente hasta el desenlace.

En tercer lugar se situó el mexicano Abraham Ancer (-8), que también fue de menos a más en el torneo sanroqueño, con una tarjeta de 68 este domingo, similar a la del viernes y pegada a la del sábado (67), por lo que, al igual que sucedió con Rahm, sólo el mal inicio del jueves (72) evitó que pudiera pelear por el certamen.

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También brilló el castellonense Sergio García ante el público andaluz y concluyó en la cuarta plaza con un -7, gracias a una actuación muy consistente, basada en vueltas de 69, 70, 68 y 70 impactos.

Un grupo de cuatro jugadores compartió la quinta plaza con -5: el belga Thomas Detry, que cayó desde la segunda posición; el estadounidense Dustin Johnson, autor de la mejor vuelta de la semana con 64 golpes en la tercera jornada; el australiano Cameron Smith; y el español David Puig. EFE

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