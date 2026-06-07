El CNIO decide sobre el futuro de su dirección científica tras la renuncia de Raúl Rabadán

Madrid, 7 jun (EFE).- El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúne mañana lunes para decidir sobre el futuro de la dirección científica del organismo, después de que el investigador Raúl Rabadán, elegido en un concurso internacional, haya decidido no asumir el puesto.

El pasado 1 de junio se conoció que este catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), que tenía programado incorporarse al CNIO el 1 de mayo, había renunciado a dirigir el centro, que actualmente atraviesa una situación de crisis.

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Dos días después, en una carta dirigida al personal del CNIO, Rabadán explicaba su retirada por "la politización, la polarización y el ruido mediático" que se está haciendo "de los asuntos internos de la institución", que es "uno de los mayores activos de la ciencia española".

En el escrito, el investigador subrayaba "con especial énfasis" que su decisión no guardaba relación alguna con la calidad humana o científica de quienes integran el centro, hacia quienes expresaba su "profundo respeto y admiración".

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Ante esta "decisión irrevocable", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha incorporado en el orden del día del patronato del lunes "la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".

La presidenta del patronato es Eva Ortega Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, y después de que las entidades privadas -Fundación BBVA, Fundación Cris Contra el Cáncer y la Asociación Española Contra el Cáncer- lo abandonaran, solo quedan representantes de la Administración central, de otros centros científicos y de cuatro comunidades autónomas lideradas por el PP.

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Tras la reunión del patronato Ortega tiene previsto reunirse con los trabajadores del CNIO.

La renuncia de Rabadán antes de asumir oficialmente el cargo supone un nuevo revés para el centro, que lleva más de un año y medio inmerso en una situación complicada. Antes de los primeros ceses, numerosos jefes de grupo habían pedido cambios tras alertar de problemas de gestión, cuentas deficitarias, una caída de la producción científica y un clima marcado por las denuncias de acoso laboral y abuso de poder.

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Finalmente la situación provocó que el patronato cesara a María Blasco como directora científica y a Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé.

Este último a su vez renunció, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general. El pasado 10 de abril el patronato ratificó por mayoría absoluta la candidatura de Cristina Navarro Enterría para la dirección de gerencia, convirtiéndose en la primera mujer que se pone al frente de esta dirección en el citado organismo.

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El CNIO, cuya complicada situación ha estado presente tanto en debates del Congreso como del Senado, se enfrenta asimismo a las diligencias de investigación abiertas el pasado 26 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción, tras una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación pública por parte de ex altos cargos del área económica.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha defendido en numerosas ocasiones que el Gobierno "nunca va a dejar caer al CNIO" y que su voluntad es dar estabilidad al centro, y ha insistido en que, si se contrastan irregularidades, se perseguirá "con toda contundencia" a los responsables. EFE

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